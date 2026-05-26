Украина может стать хабом малой атомной энергетики Европы — Кацуба

Украина имеет шанс стать первой страной Восточной Европы, которая серийно внедрит малые модульные реакторы (SMR) и начнет экспортировать соответствующие технологические решения в ЕС. Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в колонке о будущем энергонезависимости государства.
Главные тезисы
- Полномасштабная война фактически подталкивает Украину к крайне важным трансформациям, особенно в энергосистеме.
- Как считает эксперт, нужно обратить внимание на малые модульные реакторы (SMR).
Будущая энергосистема Украины должна строиться как гибкая модель
По словам Кацубы, полномасштабная война стала не только крупнейшим испытанием для украинской энергосистемы, но и катализатором ее трансформации.
На фоне отказа Европы от российских энергоресурсов Украина может превратиться в один из ключевых энергетических центров континента.
Эксперт отдельно акцентировал внимание на малых модульных реакторах (SMR). В отличие от традиционных крупных энергоблоков, они строятся быстрее и могут размещаться ближе к потребителям.
Кроме того, Украина имеет для этого сразу несколько преимуществ: сильную атомную школу, опыт эксплуатации крупных АЭС и уникальный опыт работы энергетической системы в условиях войны.
Кацуба считает, что будущая энергосистема страны должна строиться как гибкая модель, где атомная генерация станет базой, а возобновляемые источники энергии, газовая генерация и накопители будут обеспечивать баланс и адаптивность системы.
Напомним, Украина синхронизировала свою энергосистему с европейской ENTSO-E в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ. В последние годы тема малых модульных реакторов (SMR) активно обсуждается в США, Польше и Великобритании как одно из ключевых направлений развития энергетики.
Александр Кацуба — украинский предприниматель и эксперт в сфере энергетики, владелец газодобывающей компании «Альфа Газ». Ранее занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».