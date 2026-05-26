Украина может стать хабом малой атомной энергетики Европы — Кацуба

Украина имеет шанс стать первой страной Восточной Европы, которая серийно внедрит малые модульные реакторы (SMR) и начнет экспортировать соответствующие технологические решения в ЕС. Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в колонке о будущем энергонезависимости государства.

По словам Кацубы, полномасштабная война стала не только крупнейшим испытанием для украинской энергосистемы, но и катализатором ее трансформации.

На фоне отказа Европы от российских энергоресурсов Украина может превратиться в один из ключевых энергетических центров континента.

Сегодня в мире происходит настоящий атомный ренессанс: страны, которые десятилетиями испытывали определенную фобию по отношению к ядерной энергетике, возвращаются к ней как к реальному инструменту достижения климатической нейтральности. Александр Кацуба Эксперт в сфере энергетики

Эксперт отдельно акцентировал внимание на малых модульных реакторах (SMR). В отличие от традиционных крупных энергоблоков, они строятся быстрее и могут размещаться ближе к потребителям.

Кроме того, Украина имеет для этого сразу несколько преимуществ: сильную атомную школу, опыт эксплуатации крупных АЭС и уникальный опыт работы энергетической системы в условиях войны.

Кацуба считает, что будущая энергосистема страны должна строиться как гибкая модель, где атомная генерация станет базой, а возобновляемые источники энергии, газовая генерация и накопители будут обеспечивать баланс и адаптивность системы.

Именно сейчас формируется энергетическая архитектура Европы XXI века. И Украина имеет шанс не просто интегрироваться в нее, а стать одним из ее авторов, — подчеркивает он.

Напомним, Украина синхронизировала свою энергосистему с европейской ENTSO-E в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ. В последние годы тема малых модульных реакторов (SMR) активно обсуждается в США, Польше и Великобритании как одно из ключевых направлений развития энергетики.