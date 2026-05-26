Україна може стати хабом малої атомної енергетики Європи — Кацуба

Україна має шанс стати першою країною Східної Європи, яка серійно впровадить малі модульні реактори (SMR) та почне експортувати відповідні технологічні рішення до ЄС. Таку думку висловив експерт з енергетики Олександр Кацуба у колонці про майбутнє енергонезалежності держави.

Майбутня енергосистема України повинна будуватися як гнучка модель

За словами Олександра Кацуби, повномасштабна війна стала не лише найбільшим випробуванням для української енергосистеми, а й каталізатором для її трансформації.

На тлі відмови Європи від російських енергоресурсів Україна може перетворитися на один із ключових енергетичних центрів континенту.

У світі сьогодні відбувається справжній атомний ренесанс: країни, які десятиліттями мали певну фобію щодо ядерної енергії, повертаються до неї як до реального інструменту досягнення кліматичної нейтральності. Олександр Кацуба Експерт з енергетики

Експерт зробив окремий акцент на малих модульних реакторах (SMR). На відміну від традиційних великих енергоблоків, вони швидше будуються та можуть розміщуватись ближче до споживачів.

Крім того, Україна має для цього одразу кілька переваг: сильну атомну школу, досвід експлуатації великих АЕС, унікальний досвід роботи енергетики в умовах війни.

Кацуба вважає, що майбутня енергосистема країни має будуватися як гнучка модель, де атомна генерація стане базою, а відновлювані джерела, газова генерація та накопичувачі — забезпечуватимуть баланс і адаптивність системи.

Саме зараз формується енергетична архітектура Європи XXI століття. І Україна має шанс не просто інтегруватися в неї, а стати одним із її авторів, — підкреслює він. Поширити

Нагадаємо, Україна синхронізувала свою енергосистему з європейською ENTSO-E у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ.

В останні роки тема малих модульних реакторів (SMR) активно обговорюється у США, Польщі та Великій Британії, як один із ключових напрямків розвитку енергетики.