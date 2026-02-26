Украина нуждается в 588 млрд долл для послевоенного восстановления

Масштабы разрушений Украины из-за войны настолько велики, что потребности в восстановлении значительно превышают оценки, которые производились после боевых действий в Газе и после войны в Западных Балканах. В то же время, часть средств могут обеспечить замороженные российские активы, которые Украина ожидает использовать для восстановления.

Послевоенное восстановление Украины будет стоить около 600 млрд долл

Первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум заявила, что масштабы потерь, которые Украина понесла за годы войны, — огромные. Оценка потребностей в восстановлении уже достигает 588 млрд дол.

Это в 33 раза больше, чем подобный отчет, делал Всемирный банк после войны на Западных Балканах, и в десять раз больше, чем все повреждения и потребности восстановления после войны в секторе Газа.

Но хорошая новость в том, что половина этих денег, как минимум, это замороженные российские активы, 300 миллиардов, которые должны уйти на восстановление. Это где-то 25% ВВП России, что тоже говорит о том, что Россия может, должна и будет вынуждена за это платить.

Она также обратила внимание на масштабы разрушения жилищного фонда. По ее словам, Россия уничтожила в Украине более 3 миллионов единиц жилья.

Речь идет о частных квартирах, частных домах, общежитиях. В общей сложности более 3 миллионов такого жилья. И это больше, чем весь жилищный фонд, например, в Дании. То есть все имеющееся жилье этой страны меньше, чем объем жилья, которое было у нас разрушено. Поделиться

Она подчеркнула, что из-за таких масштабов государство вынуждено четко определять приоритеты обновления. Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре, логистике, дорогах и восстановлении жилья.