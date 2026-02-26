Україна потребує 588 млрд дол для післявоєнної відбудови
Україна потребує 588 млрд дол для післявоєнної відбудови

Україна
Read in English
Джерело:  УНІАН

Масштаби руйнувань України через війну настільки великі, що потреби на відбудову значно перевищують оцінки, які робилися після бойових дій у Газі та після війни у Західних Балканах. Водночас частину коштів можуть забезпечити заморожені російські активи, які Україна очікує використати для відновлення.

Головні тези:

  • Масштаби руйнувань внаслідок війни в Україні значно великі, потреби на відбудову перевищують 588 млрд доларів.
  • Заморожені російські активи можуть стати джерелом частини коштів для відновлення країни.

Післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 600 млрд дол

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум заявила, що масштаби втрат, яких Україна зазнала за роки війни, — величезні. Оцінка потреб на відбудову вже сягає 588 млрд дол.

Це у 33 рази більше, ніж подібний звіт робив Світовий банк після війни на Західних Балканах, і у десять разів більше, ніж усі пошкодження та потреби відновлення після війни в секторі Газа.

Але гарна новина в тому, що половина цих грошей, як мінімум, це заморожені російські активи, 300 мільярдів, які мають піти на відбудову. Це десь 25% ВВП Росії, що теж говорить про те, що Росія може, має і буде змушена за це платити.

Вона також звернула увагу на масштаби руйнування житлового фонду. За її словами, Росія знищила в Україні понад 3 мільйони одиниць житла.

Йдеться про приватні квартири, приватні будинки, гуртожитки. Загалом понад 3 мільйона такого житла. І це більше ніж весь житловий фонд, наприклад, в Данії. Тобто все наявне житло цієї країни менше, ніж обсяг житла, яке було у нас зруйновано.

Вона наголосила, що через такі масштаби держава змушена чітко визначати пріоритети відновлення. Йдеться насамперед про критичну інфраструктуру, логістику, дороги та відбудову житла.

