Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна

Транзит украинской аграрной продукции обсудили сегодня с Премьер-министром Словакии Людовитом Одором Польша строит первый зерновой порт Поделиться

Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.

Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус.

Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьское соглашение для реализации проекта.

По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в том числе из Украины.

Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно по морю, очень важно, – сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно Владимиру Путину., - сообщил Шмигаль. Поделиться

Он отметил, что сейчас Украина совместно с Европейской комиссией работает над расширением коридоров солидарности со Словакией.