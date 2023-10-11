Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна
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Мир
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Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна

Денис Шмигаль
зерно
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Украина обсудила со Словакией вопросы транзита украинской аграрной продукции.

Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна

Транзит украинской аграрной продукции обсудили сегодня с Премьер-министром Словакии Людовитом Одором Польша строит первый зерновой порт

Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.

Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус.

Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьское соглашение для реализации проекта.

По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в том числе из Украины.

Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно по морю, очень важно, – сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно Владимиру Путину., - сообщил Шмигаль.

Он отметил, что сейчас Украина совместно с Европейской комиссией работает над расширением коридоров солидарности со Словакией.

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