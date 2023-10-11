Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна

Транзит української аграрної продукції обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом ОдоромПольща будує перший зерновий порт Поширити

Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.

Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.

Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.

За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.

Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим, – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна Володимиру Путіну., - повідомив Шмигаль. Поширити

Він зауважив, що нині Україна спільно з Європейською комісією працює над розширенням коридорів солідарності зі Словаччиною.