Україна обговорила зі Словаччиною питання транзиту української аграрної продукції.
Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна
Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.
Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.
Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.
За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.
Він зауважив, що нині Україна спільно з Європейською комісією працює над розширенням коридорів солідарності зі Словаччиною.
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