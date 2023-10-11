Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна

Денис Шмигаль
зерно

Україна обговорила зі Словаччиною питання транзиту української аграрної продукції.

Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна

Транзит української аграрної продукції обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом ОдоромПольща будує перший зерновий порт

Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.

Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.

Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.

За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.

Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим, – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна Володимиру Путіну., - повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що нині Україна спільно з Європейською комісією працює над розширенням коридорів солідарності зі Словаччиною.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дуда розповів, як зерновий скандал вплине на відносини з Україною
Дуда розповів, як зерновий скандал вплине на відносини з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Блокаду прорвано. Друге судно з українським зерном прибуло у турецький порт
Блокаду прорвано. Друге судно з українським зерном прибуло у турецький порт
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісія ухвалила неочікуване рішення на тлі зернового конфлікту — PAP
Єврокомісія ухвалила неочікуване рішення на тлі зернового конфлікту — PAP

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм