Украина получила первые лицензии на Олимпиаду-2024 в велоспорте

По результатам обновленных мировых рейтингов украинцы добыли в борьбе по одной лицензии на Олимпиаду-2024 в мужском и женском шоссейном велоспорте.
У Украины две лицензии на Олимпиаду-2024 в велоспорте
Кто именно будет представлять Украину на Олимпийских играх в этом виде велоспорта – неизвестно.
Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в велоспорте. По результатам обновленных мировых рейтингов украинцы добыли в борьбе по одной лицензии в мужском и женском шоссейном велоспорте.
Отбор на Олимпийские игры-2024 в велоспорте начался еще в феврале 2023 года на чемпионате Африки. Там были разыграны первые лицензии среди представителей этого континента.
Заключительным отрезком распределения лицензий на Олимпиаду-2024 в шоссейном велоспорте стал мировой рейтинг. Он должен был закрыться во вторник, 17 октября, после чего были распределены квоты между отдельными странами.
Распределение 80 квот происходило в зависимости от итогового места страны в мировом рейтинге. В нем учитывались все результаты на уровне UCI, показанные на взрослых турнирах, а также турнирах U23 за последний год.
Получить квоты могли страны, которые в мировом рейтинге заняли место с 1 по 45-е. При этом наибольшее количество лицензий – по четыре – получали страны, финишировавшие в топ-5.
Украина и в мужском, и в женском велоспорте получила по одной квоте. В мужском рейтинге украинцы заняли 44-е место, в женском – 23-е.
Благодаря финишу в топ-25 у Украины также будет представительство и в женской шоссейной гонке с раздельным стартом – впервые с 2016 года. То есть будет представлена в обеих шоссейных гонках.
Наибольшее количество квот на Олимпиаду-2024 в шоссейном велоспорте по мировому рейтингу получили пять стран: Бельгия, Дания, Словения, Великобритания и Франция (у мужчин), Нидерланды, Италия, Бельгия, Швейцария, Великобритания (у женщин) – по четыре.
Лицензии, полученные Украиной, неименные. Соответственно перед стартом Олимпиады-2024 будет определено, кто выступит в составе Украины в Париже в шоссейном велоспорте.
Что означает получение лицензий на Олимпиаду-2024 по Украине
Украина не пропускает ни одну Олимпиаду, не имея представителей в шоссейном велоспорте. На предыдущих Играх в Токио Украину представили Анатолий Будяк (56 место) и Валерия Кононенко (не финишировала).
В то же время, лицензии, которые Украина получила по мировому рейтингу в шоссейном велоспорте, станут для нее единственными в этом виде.
Все лицензии Украины на Олимпиаду-2024 (на 21 сентября)
Легкая атлетика.
Плавание – 7
Стрельба – 5
Прыжки в воду – 2
Гребля на байдарках и каноэ – 2
Художественная гимнастика – 2
Борьба – 2
Спортивная гимнастика – 2
Бокс – 1
Современное пятиборье – 1
Фехтование – 1
Футбол – 1
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