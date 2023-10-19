Украина получила первые лицензии на Олимпиаду-2024 в велоспорте
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Украина получила первые лицензии на Олимпиаду-2024 в велоспорте

Украинская спортсменка
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Источник:  Суспільне. Спорт

По результатам обновленных мировых рейтингов украинцы добыли в борьбе по одной лицензии на Олимпиаду-2024 в мужском и женском шоссейном велоспорте.

У Украины две лицензии на Олимпиаду-2024 в велоспорте

Кто именно будет представлять Украину на Олимпийских играх в этом виде велоспорта – неизвестно.

Украина получила первую лицензию на Олимпиаду-2024 в велоспорте. По результатам обновленных мировых рейтингов украинцы добыли в борьбе по одной лицензии в мужском и женском шоссейном велоспорте.

Отбор на Олимпийские игры-2024 в велоспорте начался еще в феврале 2023 года на чемпионате Африки. Там были разыграны первые лицензии среди представителей этого континента.

Заключительным отрезком распределения лицензий на Олимпиаду-2024 в шоссейном велоспорте стал мировой рейтинг. Он должен был закрыться во вторник, 17 октября, после чего были распределены квоты между отдельными странами.

Распределение 80 квот происходило в зависимости от итогового места страны в мировом рейтинге. В нем учитывались все результаты на уровне UCI, показанные на взрослых турнирах, а также турнирах U23 за последний год.

Получить квоты могли страны, которые в мировом рейтинге заняли место с 1 по 45-е. При этом наибольшее количество лицензий – по четыре – получали страны, финишировавшие в топ-5.

Украина и в мужском, и в женском велоспорте получила по одной квоте. В мужском рейтинге украинцы заняли 44-е место, в женском – 23-е.

Благодаря финишу в топ-25 у Украины также будет представительство и в женской шоссейной гонке с раздельным стартом – впервые с 2016 года. То есть будет представлена в обеих шоссейных гонках.

Наибольшее количество квот на Олимпиаду-2024 в шоссейном велоспорте по мировому рейтингу получили пять стран: Бельгия, Дания, Словения, Великобритания и Франция (у мужчин), Нидерланды, Италия, Бельгия, Швейцария, Великобритания (у женщин) – по четыре.

Лицензии, полученные Украиной, неименные. Соответственно перед стартом Олимпиады-2024 будет определено, кто выступит в составе Украины в Париже в шоссейном велоспорте.

Что означает получение лицензий на Олимпиаду-2024 по Украине

Украина не пропускает ни одну Олимпиаду, не имея представителей в шоссейном велоспорте. На предыдущих Играх в Токио Украину представили Анатолий Будяк (56 место) и Валерия Кононенко (не финишировала).

В то же время, лицензии, которые Украина получила по мировому рейтингу в шоссейном велоспорте, станут для нее единственными в этом виде.

Все лицензии Украины на Олимпиаду-2024 (на 21 сентября)

  • Легкая атлетика.

  • Плавание – 7

  • Стрельба – 5

  • Прыжки в воду – 2

  • Гребля на байдарках и каноэ – 2

  • Художественная гимнастика – 2

  • Борьба – 2

  • Спортивная гимнастика – 2

  • Бокс – 1

  • Современное пятиборье – 1

  • Фехтование – 1

  • Футбол – 1

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