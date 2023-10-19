Україна здобула перші ліцензії на Олімпіаду-2024 у велоспорті
Категорія
Спорт
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Україна здобула перші ліцензії на Олімпіаду-2024 у велоспорті

Українська спортсменка
Джерело:  Суспільне. Спорт

За результатами оновлених світових рейтингів українці вибороли по одній ліцензії на Олімпіаду-2024 у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті.

Україна має дві ліцензії на Олімпіаду-2024 у велоспорті

Хто саме представлятиме Україну на Олімпійських іграх у цьому виді велоспорті – невідомо.

Україна здобула перші ліцензії на Олімпіаду-2024 у велоспорті. За результатами оновлених світових рейтингів українці вибороли по одній ліцензії у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті.

Відбір на Олімпійські ігри-2024 у велоспорті розпочався ще у лютому 2023-го на чемпіонаті Африки. Там були розіграні перші ліцензії серед представників цього континенту.

Заключним відрізком розподілу ліцензій на Олімпіаду-2024 саме у шосейному велоспорті став світовий рейтинг. Він мав закритися у вівторок, 17 жовтня, після чого були розподілені квоти між окремими країнами.

Розподіл 80 квот відбувався залежно від підсумкового місця країни у світовому рейтингу. У ньому враховувалися усі результати на рівні UCI, показані на дорослих турнірах, а також турнірах U23 упродовж останнього року.

Здобути квоти могли країни, які у світовому рейтингу посіли місце з 1-го по 45-е. При цьому найбільшу кількість ліцензій – по чотири – здобували країни, які фінішували у топ-5.

Україна і в чоловічому, і у жіночому велоспорті здобула по одній квоті. У чоловічому рейтингу українці посіли 44-е місце, у жіночому – 23-е.

Завдяки фінішу у топ-25 Україна також матиме представництво і в жіночій шосейній гонці з роздільним стартом – уперше з 2016 року. Тобто буде представлена в обох шосейних гонках.

Найбільшу кількість квот на Олімпіаду-2024 у шосейному велоспорті за світовим рейтингом отримали п'ять країн: Бельгія, Данія, Словенія, Велика Британія та Франція (у чоловіків), Нідерланди, Італія, Бельгія, Швейцарія, Велика Британія (у жінок) – по чотири.

Ліцензії, здобуті Україною, є неіменними. Відповідно, перед стартом Олімпіади-2024 буде визначено, хто виступить у складі України в Парижі у шосейному велоспорті.

Що означає здобуття ліцензій на Олімпіаду-2024 Україною

Україна не пропускає жодної Олімпіади, не маючи представників у шосейному велоспорті. На попередніх Іграх у Токіо Україну представили Анатолій Будяк (56-е місце) та Валерія Кононенко (не фінішувала).

Водночас ліцензії, які Україна здобула за світовим рейтингом у шосейному велоспорті, стануть для неї єдиними у цьому виді.

Всі ліцензії України на Олімпіаду-2024 (станом на 21 вересня)

  • Легка атлетика – 8

  • Плавання – 7

  • Стрільба – 5

  • Стрибки у воду – 2

  • Веслування на байдарках і каное – 2

  • Художня гімнастика – 2

  • Боротьба – 2

  • Спортивна гімнастика – 2

  • Бокс – 1

  • Сучасне п'ятиборство – 1

  • Фехтування – 1

  • Футбол – 1

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