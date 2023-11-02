Украина превратилась в самую заминированную страну в мире — TIME

Из-за развязанной Россией преступной войны Украина превратилась в наиболее заминированную страну в мире, опередив по этим показателям Сирию и Афганистан.

Сколько времени необходимо для полного разминирования Украины

По информации журналистов, в случае использования обычных методов и средств на полное разминирование территорий Украины уйдет не менее 757 лет.

За более чем 600 дней после начала преступного вторжения армии РФ Украина превратилась в наиболее заминированную страну в мире.

Считается, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также проволоками, минами-ловушками и осколками снарядов.

Огромные минные поля не только затормозили военное контрнаступление Украины. Они поставили под угрозу жизни шесть миллионов мирных жителей и сделали непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику Украины, так и на мировую поставку продовольствия, говорится в материале издания. Поделиться

По словам главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко, загрязнение украинских территорий минами и неразорванными боеприпасами является наибольшим со времен Второй мировой.

Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и ресурсы.

Согласно предоставленной представителями Минэкономики журналистам издания информации, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены.

Эти цифры не учитывают территории, на которых продолжаются тяжелые бои и находящиеся под российской оккупацией.

Официальные лица говорят, что количество жертв в результате детонации наземных мин может достичь 9 тыс человек к 2030 году, если проблема не будет эффективно решена.

Глава отдела противоминной деятельности ООН Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп рассказал, что за последние 30 лет он работал почти в каждой стране, загрязненной минами.

По его мнению, опыт Украины привнесет много изменений в противодействие этой угрозе.