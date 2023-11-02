Україна перетворилась на найбільш заміновану країну у світі — TIME
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна перетворилась на найбільш заміновану країну у світі — TIME

Сапери ЗСУ
Джерело:  TIME

Через розв'язану Росією злочинну війну Україна перетворилась на найбільш заміновану країну світі, випередивши за цими показниками Сирію та Афганістан. 

Скільки часу необхідно для повного розмінування України

За інформацією журналістів видання, у разі використання звичайних методів та засобів на повне розмінування територій України піде не менше 757 років.

За понад 600 днів від початку злочинного вторгнення армії РФ Україна перетворилась на найбільш заміновану країну у світі.

Вважається, що третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками та осколками снарядів.

Величезні мінні поля не тільки загальмували військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шість мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства, - йдеться у матеріалі видання.

За словами глави Мінекономіки України Юлії Свириденко, забруднення українських територій мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшим з часів Другої світової.

Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси. 

Відповідно до наданої представниками Мінекономіки журналістам видання інформації, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителя загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені.

Ці цифри не враховують території, на яких тривають важкі бої та ті, що перебувають під російською окупацією.

Офіційні особи кажуть, що кількість жертв внаслідок детонації наземних мін може сягнути 9 тис осіб до 2030 року, якщо проблему не буде ефективно вирішено. 

Голова відділу протимінної діяльності ООН Програми розвитку ООН в Україіні Пол Хеслоп розповів, що за останні 30 років він працював майже в кожній країні, забрудненій мінами.

На його думку, досвід України привнесе багато змін у протидію цій загрозі.  

Протягом наступних трьох років ми побачимо фундаментальні зміни в тому, як здійснюється гуманітарне розмінування в Україні, що вплине на протимінну діяльність у всьому світі, - зазначив Хеслоп.

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