Украина вернула тела 50 погибших военных

Украина вернула тела еще 50 погибших военных

Украина приняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела 50 погибшего военного.

Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (остатки) 50 погибших (умерших) защитников Украины, говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что тела павших защитников Украины сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Возвращением павших военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Возвращение тел погибших защитников

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел 6 октября, когда Украина вернула тела 64 погибших бойцов.

При этом недавно руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк рассказал, что РФ передает Украине тела военных, которые официально были признаны пленными. При этом никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие в России медицинской комиссии.