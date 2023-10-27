Україна повернула тіла 50 загиблих військових

До України 27 жовтня вдалося повернути тіла загиблих захисників. Мова йде про 50 військовослужбовців.

Україна повернула тіла ще 50 загиблих військових

Україна здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути тіла 50 загиблого військового.

Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України, - йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що тіла полеглих захисників України спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для проведення слідчих дій та судових експертиз.

Поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Повернення тіл загиблих захисників

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 6 жовтня, коли Україна повернула тіла 64 загиблих бійців.

При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров’я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.