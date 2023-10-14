Украина завершила раньше срока ремонт одного энергоблока ТЭС

В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах электрогенерации.

Еще один энергоблок ТЭС вышел из ремонта раньше срока

На одной из ТЭС на два дня раньше запланированного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший в энергосистему дополнительные 160 МВт мощности.

Вчера на одной из ТЭС на два дня раньше запланированного срока вышел из ремонта энергоблок, который добавил в энергосистему дополнительные 160 МВт мощности, говорится в сообщении. Поделиться

В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах электрогенерации.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины

В ночь на 12 октября из-за обстрелов врагом объектов газотранспортной системы в Харьковской области без газоснабжения остаются 6,7 тыс домохозяйств.

Кроме того, вчера выключилась линия электропередачи 110 кВ в Винницкой области, в результате чего отключились 7 подстанций. Обесточивалось более 32 тыс потребителей.

Также ночью выключалась ВЛ 110 кВ в Житомирской области, из-за чего без света оставались 18,6 тыс. потребителей. В настоящее время все потребители заживлены

В прифронтовых областях из-за обстрелов обесточивались 7 тыс. потребителей на Донетчине и 1 тыс. потребителей на Днепропетровщине. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В министерстве добавляют, что за сутки энергетики заживили 17 тыс потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой области.