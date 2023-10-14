Україна завершила раніше терміну ремонт одного енергоблоку ТЕС
Категорія
Україна
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Україна завершила раніше терміну ремонт одного енергоблоку ТЕС

Міністерство енергетики України
Енергоблок

Наразі  триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах  електрогенерації. 

Ще один енергоблок ТЕС вийшов з ремонту раніше терміну

На одній з ТЕС на два дні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 160 МВт потужності.

Учора на одній з ТЕС на два дні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 160 МВт потужності, – йдеться в повідомленні.

Наразі  триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах  електрогенерації. 

Що відомо про ситуацію в енергосистемі України

У ніч на 12 жовтня через обстріли ворогом об'єктів газотранспортної системи на Харківщині без газопостачання залишаються 6,7 тис домогосподарств.

Крім того, учора вимкнулась лінія електропередачі 110 кВ у Вінницькій області, внаслідок чого відключилися 7 підстанцій. Знеструмлювалися понад 32 тис споживачів.

Також уночі вимикалася ПЛ 110 кВ у Житомирській області, через що без світла залишалися 18,6 тис. споживачів. Наразі всіх споживачів заживлено

У прифронтових областях через обстріли знеструмлювалися 7 тис споживачів на Донеччині та 1 тис. споживачів на Дніпропетровщині. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У міністерстві додають, що загалом за добу енергетики заживили 17 тис споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області.

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