Украинец Гвоздик анонсировал дату чемпионского боя с Бенавидесом
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинец Гвоздик анонсировал дату чемпионского боя с Бенавидесом

Александр Гвоздик
Читати українською

Украинский боксер Александр Гвоздик 22 июня встретится в бою с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Бой Гвоздик-Бенавидес

Украинский эксчемпион мира сообщил дату своего боя за титул чемпиона мира в Инстаграмме. Это будет его первое сражение за этот титул с 2019 года. Соперником украинца станет Дэвид Бенавидес.

Встреча боксеров состоится 22 июня. Дата и место поединка пока неизвестны.

Фото: скриншот

Известно, что бой пройдет в Хьюстоне, Техас в рамках боя американцев Джервонти Дэвиса и Фрэнка Мартина в легком весе.

Гвоздик сразится за пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелой весовой категории. Победитель получит право на обязательный поединок с регулярным чемпионом организации Артуром Бетербиевым.

Последний уже побеждал украинца в октябре 2019 года. После технического нокаута Гвоздик утратил титул чемпиона IBF. После этого он не выходил на ринг больше трех лет.

В феврале 2023 года Гвоздик вернулся с серией из трех побед подряд.

Александр Гвоздик: что известно

36-летний боксер из Харькова является чемпионом мира по версии WBC (2018-2019).

Также Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины.

Единственное поражение потерпел от россиянина Артура Бетербиева в 2019 году.

В 2020 году заявлял о завершении карьеры, однако вернулся в 2023 году.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гвоздик остается в больнице: тренер рассказал о состоянии украинца после боя с Бетербиевым
Гвоздик остается в больнице: тренер рассказал о состоянии украинца после боя с Бетербиевым
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский чемпион Гвоздик досрочно победил соперника — видео нокаута
Украинский чемпион Гвоздик досрочно победил соперника — видео нокаута
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боксер Гвоздик проведет бой в андеркарде исторического поединка
Украинский боксер Гвоздик проведет бой в андеркарде исторического поединка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?