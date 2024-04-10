Украинский боксер Александр Гвоздик 22 июня встретится в бою с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Бой Гвоздик-Бенавидес

Украинский эксчемпион мира сообщил дату своего боя за титул чемпиона мира в Инстаграмме. Это будет его первое сражение за этот титул с 2019 года. Соперником украинца станет Дэвид Бенавидес.

Встреча боксеров состоится 22 июня. Дата и место поединка пока неизвестны.

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Известно, что бой пройдет в Хьюстоне, Техас в рамках боя американцев Джервонти Дэвиса и Фрэнка Мартина в легком весе.

Гвоздик сразится за пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелой весовой категории. Победитель получит право на обязательный поединок с регулярным чемпионом организации Артуром Бетербиевым.

Последний уже побеждал украинца в октябре 2019 года. После технического нокаута Гвоздик утратил титул чемпиона IBF. После этого он не выходил на ринг больше трех лет.

В феврале 2023 года Гвоздик вернулся с серией из трех побед подряд.

Александр Гвоздик: что известно

36-летний боксер из Харькова является чемпионом мира по версии WBC (2018-2019).

Также Гвоздик — бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины.

Единственное поражение потерпел от россиянина Артура Бетербиева в 2019 году.

В 2020 году заявлял о завершении карьеры, однако вернулся в 2023 году.