Українець Гвоздик анонсував дату чемпіонського бою з Бенавідесом
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Українець Гвоздик анонсував дату чемпіонського бою з Бенавідесом

Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик 22 червня зустрінеться у бою з американцем Девідом Бенавідесом.

Бій Гвоздик—Бенавідес

Український ексчемпіон світу повідомив дату свого бою за титул чемпіона світу в Інстаграмі. Це буде його перший бій за цей титул з 2019 року. Суперником українця стане Девід Бенавідес.

Зустріч боксерів відбудеться 22 червня. Дата й місце поєдинку поки невідомі.

Фото: скриншот

Відомо, що бій пройде в Г'юстоні, Техас в рамках бою американців Джервонти Девіса та Френка Мартіна в легкій вазі.

Гвоздик побореться за пояс тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій ваговій категорії. Переможець отримає право на на обов'язковий поєдинок з регулярним чемпіоном організації Артуром Бєтєрбієвим.

Останній вже перемагав українця у жовтні 2019 року. Після технічного нокауту Гвоздик втратив титул чемпіона IBF. Після цього він не виходив на ринг більше трьох років.

У лютому 2023 Гвоздик повернувся з серією з трьох перемог поспіль.

Олександр Гвоздик: що відомо

36-річний боксер з Харкова є чемпіоном світу за версією WBC (2018 — 2019).

Також Гвоздик — бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України.

Єдиної поразки зазнав від росіянина Артура Бєтєрбієва у 2019 році.

У 2020 році заявляв про завершення кар'єри, однак повернувся у 2023.

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