Украинки Малошенко и Тимофеева стали чемпионами Европы по черлиденгу
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинки Малошенко и Тимофеева стали чемпионами Европы по черлиденгу

Малошенко и Тимофеева
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Источник:  online.ua

Украинки Анастасия Малошенко и Елизавета Тимофеева стали чемпионками Европы по черлиденгу.

Главные тезисы

  • Чемпионат Европы по черлиденгу продолжается в Норвегии, где украинские спортсменки показали высшее мастерство и силу.
  • Спортсменки получили 83 балла за выступление и первую лицензию на Всемирные Игры-2025.
  • Управление молодежи и спорта Львовской ОГА гордится успехом спортсменок и отмечает высокий уровень черлиденга в регионе.

Спортсменки одержали победу в категории "фристайл дуэт"

Чемпионат Европы по черлиденгу продолжается в Норвегии. Известно, что спортсменка из Львовской области Анастасия Малошенко выступала в паре с Елизаветой Тимофеевой из Каменского.

Спортсменки одержали победу в категории "фристайл дуэт", кроме того, еще и первую в истории мирового черлиденга лицензию на Всемирные Игры-2025. Украинки за выступление получили 83 балла. На втором месте оказалась Хорватия (79.3 балла), на третьем – Словения (78 баллов)

Поздравляем спортсменок и тренеров. В апреле именно этот дуэт завоевал победу международного Кубка ICU в Орландо, а также спортсменки заняли четвертое место на чемпионате мира. Теперь девушки доказали, что самые сильные в Европе, - отметил руководитель управления молодежи и спорта Львовской областной военной администрации Роман Химяк.

В управлении также добавляют, что на чемпионате Европы в составе сборных Украины выступают сразу 20 воспитанниц львовского черлиденга: 19 спортсменок клуба Lviv Angels, 1 – Nancy Dolls. Они входят в состав команд трех возрастных категорий: юношеской фристайл команды, юниорской джаз команды и взрослого фристайла дуэта, сообщает Управление молодежи и спорта Львовской ОГА.

Украинец Романчук получил "серебро" чемпионата Европы-2024 по плаванию

Романчук начал Евро-2024 с победы на дистанции 800 метров вольным стилем.

Эта золотая медаль стала для него шестой в карьере на уровне чемпионатов Европы по водным видам спорта и первой за последние полтора года на всех турнирах в олимпийском бассейне.

Отобрался Романчук с первым результатом и в финал на 1500 метрах вольным стилем. Однако сам медальный заплыв был перенесен из-за погодных условий (бассейн в Белграде, где проходят соревнования, открыт).

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