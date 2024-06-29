Українки Малошенко та Тимофєєва стали чемпіонами Європи з черліденгу — відео

Спортсменки здобули перемогу в категорії "фристайл дует"

Чемпіонат Європи з черліденгу триває в Норвегії. Відомо, що спортсменка зі Львівщини Анастасія Малошенко виступала у парі з Єлизаветою Тимофєєвою з Кам’янського.

Спортсменки здобули перемогу в категорії "фристайл дует", окрім цього, ще й першу в історії світового черліденгу ліцензію на Всесвітні Ігри-2025. Українки за виступ отримали 83 бали. На другому місці опинилася Хорватія (79.3 бали), на третьому — Словенія (78 балів)

Вітаємо спортсменок та тренерок. У квітні саме цей дует виборов перемогу міжнародного Кубка ICU в Орландо, а також спортсменки посіли четверте місце на чемпіонаті світу. Тепер дівчата довели, що найсильніші в Європі, — зауважив керівник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім’як. Поширити

В управлінні також додають, що на чемпіонаті Європи у складі збірних України виступають одразу 20 вихованок львівського черліденгу: 19 спортсменок клубу Lviv Angels, 1 — Nancy Dolls. Вони входять до складу команд трьох вікових категорій: юнацької фристайл команди, юніорської джаз команди та дорослого фристайл дуету, повідомляє Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Українець Романчук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2024 з плавання

Романчук розпочав Євро-2024 з перемоги на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Ця золота медаль стала для нього шостою в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту і загалом першою за останні півтора року на всіх турнірах в олімпійському басейні.

Відібрався Романчук з першим результатом і до фіналу на 1500 метрах вільним стилем. Однак сам медальний заплив було перенесено через погодні умови (басейн у Белграді, де відбуваються змагання, є відкритим).