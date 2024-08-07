Украиноязычная песня Дорофеевой возглавила сразу два плейлиста Spotify Equal — видео

Украинская певица Надя Дорофеева стала послом проекта Equal на Spotify: ее сингл "Нитроглицерин" сразу возглавил мировой и украинский плейлисты.
Главные тезисы
- Надя Дорофеева стала послом проекта Equal на Spotify и возглавила мировой и украинский плейлисты с песней “Нитроглицерин”.
- Дорофеева призвала поддержать других женщин проекта Equal, укрепляющего голоса женщин в музыкальной индустрии.
- Впервые украиноязычная песня возглавила Spotify Equal.
DOROFEEVA возглавила Spotify Equal с украиноязычным треком
Новостью поделилась сама певица в instagram.
Она также сообщила, что ее новый релиз "Нитроглицерин" стал первым украиноязычным треком, который возглавил сразу оба плейлиста.
Певица призвала поддержать и других женщин этого проекта. Напомним, первой украиноязычной певицей, ставшей посольством Equal, была Джамала. Впоследствии к ней присоединились Alyona Alyona и Onuka.
Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным
Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитая режиссер Таня Муиньо.
Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.
В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.
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