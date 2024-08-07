Украиноязычная песня Дорофеевой возглавила сразу два плейлиста Spotify Equal — видео

DOROFEEVA возглавила Spotify Equal с украиноязычным треком

Новостью поделилась сама певица в instagram.

Украинская артистка Надя Дорофеева стала послом проекта Equal от стриминговой платформы Spotify. Этот проект поддерживает и усиливает голоса в музыкальной индустрии в Украине и мире. Дорофеева приобщилась одновременно и к глобальному, и к украинскому Equal. Поделиться

Она также сообщила, что ее новый релиз "Нитроглицерин" стал первым украиноязычным треком, который возглавил сразу оба плейлиста.

Я, с 14 лет писавшая песни, но только несколько лет назад взяла на себя ответственность делать свое авторское и этим делиться. Наконец-то я позволила себе выбрать себя: экспериментировать, делать в своем творчестве все, что я хочу. И чем больше я себе это позволяю, тем выше в чартах стоят мои песни, и тем больше поддержки я чувствую как певица, как артистка, как сонграйтер, как женщина. Надя Дорофеева Певица

Певица призвала поддержать и других женщин этого проекта. Напомним, первой украиноязычной певицей, ставшей посольством Equal, была Джамала. Впоследствии к ней присоединились Alyona Alyona и Onuka.

Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным

Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитая режиссер Таня Муиньо.

Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.

В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.