Украиноязычная песня Дорофеевой возглавила сразу два плейлиста Spotify Equal — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украиноязычная песня Дорофеевой возглавила сразу два плейлиста Spotify Equal — видео

DOROFEEVA
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Источник:  online.ua

Украинская певица Надя Дорофеева стала послом проекта Equal на Spotify: ее сингл "Нитроглицерин" сразу возглавил мировой и украинский плейлисты.

Главные тезисы

  • Надя Дорофеева стала послом проекта Equal на Spotify и возглавила мировой и украинский плейлисты с песней “Нитроглицерин”.
  • Дорофеева призвала поддержать других женщин проекта Equal, укрепляющего голоса женщин в музыкальной индустрии.
  • Впервые украиноязычная песня возглавила Spotify Equal.

DOROFEEVA возглавила Spotify Equal с украиноязычным треком

Новостью поделилась сама певица в instagram.

Украинская артистка Надя Дорофеева стала послом проекта Equal от стриминговой платформы Spotify. Этот проект поддерживает и усиливает голоса в музыкальной индустрии в Украине и мире. Дорофеева приобщилась одновременно и к глобальному, и к украинскому Equal.

Она также сообщила, что ее новый релиз "Нитроглицерин" стал первым украиноязычным треком, который возглавил сразу оба плейлиста.

Я, с 14 лет писавшая песни, но только несколько лет назад взяла на себя ответственность делать свое авторское и этим делиться. Наконец-то я позволила себе выбрать себя: экспериментировать, делать в своем творчестве все, что я хочу. И чем больше я себе это позволяю, тем выше в чартах стоят мои песни, и тем больше поддержки я чувствую как певица, как артистка, как сонграйтер, как женщина.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Певица

Певица призвала поддержать и других женщин этого проекта. Напомним, первой украиноязычной певицей, ставшей посольством Equal, была Джамала. Впоследствии к ней присоединились Alyona Alyona и Onuka.

Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным

Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитая режиссер Таня Муиньо.

Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.

В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.

"Хартбит" — танцевальный и очень чувственный трек, наполненный откровенными женскими чувствами: от авторского текста — к видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо, — подчеркнула Надя Дорофеева.

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