Україномовна пісня Дорофєєвої очолила одразу два плейлисти Spotify Equal — відео

Українська співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal на Spotify: її сингл "Нітрогліцерин" одразу очолив світовий та український плейлисти.
Головні тези:
- Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal на Spotify та очолила плейлисти світового та українського рівня.
- Її пісня “Нітрогліцерин” стала першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлисти Spotify.
- Дорофєєва закликала підтримати інших жінок у проєкті Equal, що підсилює жіночі голоси в музичній індустрії.
DOROFEEVA очолила Spotify Equal з україномовним треком
Новиною поділилася сама співачка в instagram.
Вона також повідомила, що її новий реліз "Нітрогліцерин" став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлисти.
Співачка закликала підтримати й інших жінок цього проєкту. Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала. Згодом до неї долучилися Alyona Alyona та Onuka.
Новий трек Надя Дорофеєва написала разом з Мішею Кацуріним
Надя Дорофєєва випустила нову танцювальну пісню "Хартбіт". Кліп до треку зняла знаменита режисерка Таню Муіньо.
Нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.
У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.
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