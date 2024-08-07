Україномовна пісня Дорофєєвої очолила одразу два плейлисти Spotify Equal — відео

DOROFEEVA очолила Spotify Equal з україномовним треком

Новиною поділилася сама співачка в instagram.

Українська артистка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal від стримінгової платформи Spotify. Цей проєкт підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії в Україні та світі. Дорофєєва долучилася одночасно і до глобального, і до українського Equal. Поширити

Вона також повідомила, що її новий реліз "Нітрогліцерин" став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлисти.

Я, яка з 14 років писала пісні, але тільки декілька років тому взяла на себе відповідальність робити своє авторське та цим ділитися. Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні, і тим більше підтримки я відчуваю — як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка. Надя Дорофєєва Співачка

Співачка закликала підтримати й інших жінок цього проєкту. Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала. Згодом до неї долучилися Alyona Alyona та Onuka.

Новий трек Надя Дорофеєва написала разом з Мішею Кацуріним

Надя Дорофєєва випустила нову танцювальну пісню "Хартбіт". Кліп до треку зняла знаменита режисерка Таню Муіньо.

Нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.

У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.