Украинская команда NaVi стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere победила на турнире PGL Major Copenhagen по Counter-Strike 2 и стала первым чемпионом мира в CS2.

NaVi стали чемпионом мира по Counter-Strike 2

NaVi победила американскую команду FaZe Clan на двух картах из трех со счетом 2:1 (Ancient – 13:9, Mirage – 2:13, Inferno – 13:3).

Команда второй раз в истории стала чемпионами мейджора, повторив успех 2021 года в Стокгольме. В общем, для NaVi это был шестой финал.

В составе NaVi выступали два украинца, литовец, румын и финн.

Валерий "b1t" Ваховский

Юстинас "jL" Лекавичюс

Алекси "Aleksib" Виролайнен

Михай "iM" Иван

Игр "w0nderful" Жданов

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер)

В то же время в американской команде FaZe выступали:

Гавард "rain" Нигаард

Финн "karrigan" Андерсен

Робин "ropz" Кул

Хелвис "broky" Саукантс

Давид "frozen" Чернянский

Филипп "NEO" Кубский

МОК может создать Олимпийские игры по киберспорту

Бах сделал это заявление во время церемонии открытия 141-й сессии МОК, проходящей в Мумбаи, Индия.

В своей речи он отметил, что по всему миру в киберспорт и игры играют три миллиарда человек.

По оценкам, более 500 миллионов из них интересуются именно киберспортом, включающим виртуальные виды спорта и спортивные симуляции.