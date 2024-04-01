Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.

NaVi стали чемпіоном світу з Counter-Strike 2

NaVi перемогла американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох з рахунком 2:1 (Ancient — 13:9, Mirage — 2:13, Inferno — 13:3).

Команда вдруге в історії стала чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для NaVi це був шостий фінал.

У складі NaVi виступали два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський

Юстінас "jL" Лекавічус

Алексі "Aleksib" Віролайнен

Міхай "iM" Іван

Ігор "w0nderful" Жданов

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)

Водночас в американській команді FaZe виступали:

Гавард "rain" Нігаард

Фінн "karrigan" Андерсен

Робін "ropz" Кул

Хелвіс "broky" Саукантс

Давід "frozen" Чернянський

Філіп "NEO" Кубський

МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту

Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.

У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.

За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.