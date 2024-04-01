Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
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Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2

NaVi
Джерело:  Sport Arena

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.

NaVi стали чемпіоном світу з Counter-Strike 2

NaVi перемогла американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох з рахунком 2:1 (Ancient — 13:9, Mirage — 2:13, Inferno — 13:3).

Команда вдруге в історії стала чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для NaVi це був шостий фінал.

У складі NaVi виступали два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський

  • Юстінас "jL" Лекавічус

  • Алексі "Aleksib" Віролайнен 

  • Міхай "iM" Іван

  • Ігор "w0nderful" Жданов

  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)

Водночас в американській команді FaZe виступали:

  • Гавард "rain" Нігаард

  • Фінн "karrigan" Андерсен 

  • Робін "ropz" Кул

  • Хелвіс "broky" Саукантс

  • Давід "frozen" Чернянський

  • Філіп "NEO" Кубський

МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту

Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.

У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.

За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.

Що ще важливіше для нас: більшість із них молодше 34 років. Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту.

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