Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.
NaVi стали чемпіоном світу з Counter-Strike 2
NaVi перемогла американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох з рахунком 2:1 (Ancient — 13:9, Mirage — 2:13, Inferno — 13:3).
Команда вдруге в історії стала чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для NaVi це був шостий фінал.
У складі NaVi виступали два українці, литовець, румун та фін:
Валерій "b1t" Ваховський
Юстінас "jL" Лекавічус
Алексі "Aleksib" Віролайнен
Міхай "iM" Іван
Ігор "w0nderful" Жданов
Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)
Водночас в американській команді FaZe виступали:
Гавард "rain" Нігаард
Фінн "karrigan" Андерсен
Робін "ropz" Кул
Хелвіс "broky" Саукантс
Давід "frozen" Чернянський
Філіп "NEO" Кубський
МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту
Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.
У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.
За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.
Що ще важливіше для нас: більшість із них молодше 34 років. Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту.
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