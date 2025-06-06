Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на Norway Chess
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Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на Norway Chess

Музычук
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Источник:  Champion

Украинская шахматистка Анна Музычук Norway Chess обеспечила себе победу на турнире.

Главные тезисы

  • Анна Музычук одержала победу на турнире Norway Chess, набрав 16,5 очков и превзошла Хампи Коннеру.
  • Шахматистка провела 10 туров без поражения, выигрывая две партии в чистую и пять в формате Армагеддон.
  • По результатам турнира, Анна Музычук поднялась на пятое промежуточное место в рейтинге ЭЛО, уступая лишь четверке китаянок во главе с Венцзюнь.

Музычук выиграла турнир Norway Chess

В 10 туре украинка дважды сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. Анна была близка к победе в основной партии, однако Вайшали смогла перевести партию в Армагеддон, который также не обнаружил более сильного.

Музычук набрала 16,5 очков, что позволило ей стать недостижимой для ближайшей преследовательницы Хампи Конера, в активе которой 15 зачетных баллов.

Согласно регламенту, участники получали три очка за победу в классической партии. В случаи ничьи играл Армагеддон (10 и 7 минут с добавлением 1 секунды за каждый ход после 41-го). Ничья+победа в Армагеддоне давали полтора очка, а ничья и поражение в дополнительной партии — 0,5 зачетных баллов.

Отметим также, что благодаря последним победам Анна Музычук поднялась на пятое промежуточное место в рейтинге ЭЛО, уступая лишь четверке китаянок во главе с Венцзюнь.

За 10 туров Анна Музычук не потерпела ни одного поражения, две партии выиграв "в чистую", восемь раз сыграв вничью и выиграв пять партий в Армагеддоне.

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