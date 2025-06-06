Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на Norway Chess

Музычук выиграла турнир Norway Chess

В 10 туре украинка дважды сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. Анна была близка к победе в основной партии, однако Вайшали смогла перевести партию в Армагеддон, который также не обнаружил более сильного.

Музычук набрала 16,5 очков, что позволило ей стать недостижимой для ближайшей преследовательницы Хампи Конера, в активе которой 15 зачетных баллов.

Согласно регламенту, участники получали три очка за победу в классической партии. В случаи ничьи играл Армагеддон (10 и 7 минут с добавлением 1 секунды за каждый ход после 41-го). Ничья+победа в Армагеддоне давали полтора очка, а ничья и поражение в дополнительной партии — 0,5 зачетных баллов.

Отметим также, что благодаря последним победам Анна Музычук поднялась на пятое промежуточное место в рейтинге ЭЛО, уступая лишь четверке китаянок во главе с Венцзюнь. Поделиться

За 10 туров Анна Музычук не потерпела ни одного поражения, две партии выиграв "в чистую", восемь раз сыграв вничью и выиграв пять партий в Армагеддоне.