Українська шахістка Анна Музичук виборола перемогу на Norway Chess

Музичук виграла турнір Norway Chess

У 10-му турі українка двічі зіграла внічию з представницею Індії Рамешбабу Вайшалі. Анна була близькою до перемоги в основній партії, проте Вайшалі змогла перевести партію в Армагеддон, який також не виявив сильнішого.

Музичук набрала 16,5 очок, що дозволило їй стати недосяжною для найближчої переслідувачки Хампі Конеру, в активі якої 15 залікових балів.

Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадки нічиє грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії — 0,5 залікових балів.

Зазначимо також, що завдяки останнім перемогам Анна Музичук піднялась на п'яте проміжне місце у рейтингу ЕЛО, поступаючись лише четвірці китаянок, на чолі з Венцзюнь. Поширити

За 10 турів Анна Музичук не зазнала жодної поразки, дві партії вигравши "в чисту", вісім разів зігравши внічию, та вигравши п'ять партій в Армагеддоні.