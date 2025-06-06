Українська шахістка Анна Музичук виборола перемогу на Norway Chess

Українська шахістка Анна Музичук Norway Chess забезпечила собі перемогу на турнірі.
Головні тези:
- Анна Музичук виборола перемогу на турнірі Norway Chess, набравши 16,5 очок і перевершила Хампі Конеру.
- Шахістка провела 10 турів без жодної поразки, виграючи дві партії в чисту та п'ять у форматі Армагеддон.
Музичук виграла турнір Norway Chess
У 10-му турі українка двічі зіграла внічию з представницею Індії Рамешбабу Вайшалі. Анна була близькою до перемоги в основній партії, проте Вайшалі змогла перевести партію в Армагеддон, який також не виявив сильнішого.
Музичук набрала 16,5 очок, що дозволило їй стати недосяжною для найближчої переслідувачки Хампі Конеру, в активі якої 15 залікових балів.
Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадки нічиє грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії — 0,5 залікових балів.
За 10 турів Анна Музичук не зазнала жодної поразки, дві партії вигравши "в чисту", вісім разів зігравши внічию, та вигравши п'ять партій в Армагеддоні.
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