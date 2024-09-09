Как украинские комики отреагировали на смерть Маслякова

В частности, на своей странице в Instagram звезда "Лиги Смеха", актер Игорь Ласточкин лаконично прокомментировал смерть Маслякова.

Умер и умер. Как и КВН, — отметил Ласточкин. Поделиться

Коротким видеороликом насмерть Маслякова отреагировал еще один украинский юморист "Лиги смеха" Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после ранения на фронте.

Да... Пережить Маслякова — сделано, — отметил комик. Поделиться

Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич опубликовал видео, снятое в прошлом году, на котором он сжигает книгу Маслякова "Мы начинаем КВН".

Нет никаких рефлексий, когда дохнут отбросы. В той стране, которая пытается уничтожить нас, решение принимают старики. Такие, как этот м*дак, который сегодня отправился в гости в Кобзон. Они выращивают новое поколение себе подобных... Но чем больше их кряхнет в ближайшее время, тем лучше это для нас. Один из этих двух сегодня крякнул, ждем другого. Надеюсь, он надолго своего кента на том свете без себя не оставит, откровенно написал Анатолич. Поделиться

Что известно о поддержке Маслякова агрессивной преступной политики кремлевского диктатора Владимира Путина

Масляков был одним из доверенных лиц Путина и поддерживал развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Официально причиной смерти называют рак легких и опухоль. Несмотря на заболевание, которым Александр страдал последние пол года, он до конца своих дней оставался фанатом Путина.

Масляков публично поддерживал все террористические действия РФ. Более того, он даже признал лигу "КВН" из так называемой "ДНР".

Его сын далеко не скрылся от отца-пропагандиста и выступал на оккупированных территориях, в частности, в разрушенном оккупантами Мариуполе. Сам путинист незаконно приезжал в аннексированный Крым.