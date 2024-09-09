Популярные украинские комики Виктор Розовый, Анатолий Анатолич, Игорь Ласточкин, Василий Байдак иронически отреагировали на смерть российского ведущего "КВН" Александра Маслякова, всячески поддерживавшего кремлевского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Украинские юмористы выразили ироническую реакцию на смерть российского ведущего "КВН" Александра Маслякова, поддерживавшего Путина.
- Виктор Розовый, Анатолий Анатолич, Игорь Ласточкин, Василий Байдак высказали свои откровенные комментарии и оставили памятные мемы.
- Масляков активно поддерживал агрессивную деятельность Путина, признавал ДНР и выступал на оккупированных территориях.
- Смерть российского ведущего вызвала разговоры о его пропутинской позиции и попытках легитимизировать оккупацию.
- Реакция украинских комиков свидетельствует о поддержке независимости и противостоянии пропаганде Кремля.
Как украинские комики отреагировали на смерть Маслякова
В частности, на своей странице в Instagram звезда "Лиги Смеха", актер Игорь Ласточкин лаконично прокомментировал смерть Маслякова.
Коротким видеороликом насмерть Маслякова отреагировал еще один украинский юморист "Лиги смеха" Виктор Розовый, который проходит реабилитацию после ранения на фронте.
Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич опубликовал видео, снятое в прошлом году, на котором он сжигает книгу Маслякова "Мы начинаем КВН".
Что известно о поддержке Маслякова агрессивной преступной политики кремлевского диктатора Владимира Путина
Масляков был одним из доверенных лиц Путина и поддерживал развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
Официально причиной смерти называют рак легких и опухоль. Несмотря на заболевание, которым Александр страдал последние пол года, он до конца своих дней оставался фанатом Путина.
Масляков публично поддерживал все террористические действия РФ. Более того, он даже признал лигу "КВН" из так называемой "ДНР".
Его сын далеко не скрылся от отца-пропагандиста и выступал на оккупированных территориях, в частности, в разрушенном оккупантами Мариуполе. Сам путинист незаконно приезжал в аннексированный Крым.