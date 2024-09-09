Популярні українські коміки Віктор Розовий, Анатолій Анатоліч, Ігор Ласточкін, Василь Байдак іронічно відреагували на смерть російського ведучого "КВК" Олександра Маслякова, який усіляко підтримував кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Українські гумористи виказали іронічну реакцію на смерть російського ведучого “КВК” Олександра Маслякова, який підтримував Путіна.
- Віктор Розовий, Анатолій Анатоліч, Ігор Ласточкін, Василь Байдак висловили свої відверті коментарі та залишили пам'ятливі меми.
- Масляков активно підтримував агресивну діяльність Путіна, визнавав “ДНР” і виступав на окупованих територіях.
- Смерть російського ведучого викликала розмови про його пропутінську позицію та спроби легітимізувати окупацію.
- Реакція українських коміків свідчить про підтримку незалежності та протистояння пропаганді Кремля.
Як українські коміки відреагували на смерть Маслякова
Зокрема, на своїй сторінці в Instagram зірка "Ліги Сміху", актор Ігор Ласточкін лаконічно прокоментував смерть Маслякова.
Коротким відеороликом на смерть Маслякова відреагував ще один український гуморист “Ліги сміху” Віктор Розовий, який наразі проходить реабілітацію після поранення на фронті.
Ведучий та шоумен Анатолій Анатоліч опублікував відео, зняте минулого року, на якому він спалює книгу Маслякова "Ми починаємо КВК".
Що відомо про підтримку Масляковим агресивної злочинної політики кремлівського диктатора Володимира Путіна
Масляков був однією з довірених осіб Путіна та підтримував розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.
Офіційно причиною смерті називають рак легенів та пухлину. Попри захворювання, на яке Олександр страждав останні пів року, він до кінця своїх днів залишався фанатом Путіна.
Масляков публічно підтримував усі терористичні дії РФ. Ба більше, він навіть визнав лігу "КВК" з так званої "ДНР".
Його син далеко не втік від батька-пропагандиста і виступав на окупованих територіях, зокрема, у зруйнованому окупантами Маріуполі. Сам путініст незаконно приїздив в анексований Крим.