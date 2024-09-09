Як українські коміки відреагували на смерть Маслякова

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram зірка "Ліги Сміху", актор Ігор Ласточкін лаконічно прокоментував смерть Маслякова.

Умєр і умєр. Як і КВН, — зазначив Ласточкін. Поширити

Коротким відеороликом на смерть Маслякова відреагував ще один український гуморист “Ліги сміху” Віктор Розовий, який наразі проходить реабілітацію після поранення на фронті.

Так...Пережити Маслякова — сдєлано, — зазначив комік. Поширити

Ведучий та шоумен Анатолій Анатоліч опублікував відео, зняте минулого року, на якому він спалює книгу Маслякова "Ми починаємо КВК".

Немає ніяких рефлексій, коли дохнуть покидьки. В тій країні, яка намагається знищити нас, рішення приймають старі діди. Такі, як цей м*дак, який сьогодні відправився в гості до Кобзона. Вони вирощують нове покоління собі подібних... Але чим більше їх крякне найближчим часом, тим краще це для нас. Один з цих двох сьогодні крякнув, чекаємо на другого. Сподіваюсь, він надовго свого кента на тому світі без себе не залишить, — відверто написав Анатоліч. Поширити

Що відомо про підтримку Масляковим агресивної злочинної політики кремлівського диктатора Володимира Путіна

Масляков був однією з довірених осіб Путіна та підтримував розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Офіційно причиною смерті називають рак легенів та пухлину. Попри захворювання, на яке Олександр страждав останні пів року, він до кінця своїх днів залишався фанатом Путіна.

Масляков публічно підтримував усі терористичні дії РФ. Ба більше, він навіть визнав лігу "КВК" з так званої "ДНР".

Його син далеко не втік від батька-пропагандиста і виступав на окупованих територіях, зокрема, у зруйнованому окупантами Маріуполі. Сам путініст незаконно приїздив в анексований Крим.