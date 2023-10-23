Украинские разведчики искусно ведут теневую войну против России. Причастно ли ЦРУ

Спецоперации ГУР и ЦРУ на территории РФ рассматриваются как крайние меры, которые Украина была вынуждена принять в ответ на полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года. На самом деле они представляют возможности, которые разведслужбы Украины развивали почти десять лет.

Украинские спецслужбы проводят спецоперации на территории России

СБУ и ГУР ведут теневую войну против РФ на ее территории.

Об этом сообщает The Washington Post.

Exclusive: Ukrainian spies with deep ties to CIA wage shadow war against Russia

https://t.co/uvFIISJEsF — The Washington Post (@washingtonpost) October 23, 2023

Заставленная вещами машина, в которой перевозили мать и ее 12-летнюю дочь, казалась едва достойной внимания российских силовиков, когда она приближалась к пункту пропуска. Но обычный ящик для перевозки кота был частью сложной смертельной спецоперации, – пишет издание. Поделиться

Четыре недели спустя устройство сдетонировало под Москвой во внедорожнике, которым управляла Дарья Дугина, дочь российского националиста, призвавшего свою страну «убивать, убивать, убивать» украинцев. Этот взрыв сигнализировал, что сердце России не спасется от бойни войны.

Операция, по словам WP, организована Службой внутренней безопасности Украины. Атака в августе 2022 года является частью безумной теневой войны, во время которой украинские разведывательные службы также дважды разбомбили мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, запустили беспилотники на крышу Кремля и пробили отверстия в корпусах российских военно-морских кораблей в Черном море.

Эти операции рассматриваются как крайние меры, которые Украина была вынуждена принять в ответ на вторжение России в прошлом году. На самом деле они представляют возможности, которые разведывательные службы Украины развивали в течение почти десяти лет – с тех пор, как Россия впервые захватила украинскую территорию в 2014 году – периода, в течение которого службы также наладили глубокие новые связи с ЦРУ.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, сообщает The Washington Post, в миссиях принимали участие элитные группы украинских оперативников, которые были сформированы, обучены и оснащены тесным партнерством с ЦРУ.

Начиная с 2015 года, ЦРУ потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить советские службы Украины в мощных союзников против Москвы, говорят чиновники. Агентство обеспечило Украину передовыми системами наблюдения, обучало новобранцев на объектах в Украине, а также в США, построило новые штаб-квартиры для отделов ГУР и обменивалось разведданными. По словам чиновников, ЦРУ сохраняет присутствие в Киеве.

Степень причастности ЦРУ к украинским спецслужбам ранее не разглашалась. Представители разведки США подчеркнули, что агентство не участвует в целенаправленных операциях по ликвидации и что его работа сосредоточена на укреплении способности этих служб собирать разведывательные данные об опасном противнике. Высокопоставленный сотрудник разведки сказал, что любые потенциальные оперативные проблемы были четко переданы украинским службам, – отмечает издание. Поделиться

Многие тайные операции в Украине имели четкие военные цели и способствовали обороне страны. Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что ликвидации воспринимаются Украиной как оружие войны.

За последние 20 месяцев СБУ и ГУР совершили десятки убийств российских чиновников на оккупированных территориях, вероятных украинских коллаборационистов, военных офицеров по линии фронта и известных сторонников войны внутри России. По словам украинских и западных официальных лиц, среди убитых - бывший командир российской подлодки Станислав Ржицкий, бегавший в парке в южном российском городе Краснодар, и воинственный блогер Владлен Татарский в кафе в Санкт-Петербурге.

Приверженность Украины к "ликвидациям" осложнила ее сотрудничество с ЦРУ

Украинские спецоперации со смертельным исходом осложнили сотрудничество ее спецслужб с ЦРУ, вызывая обеспокоенность соучастием агентства среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне.

Даже те, кто считает такие смертоносные миссии оправданными в военное время, подвергают сомнению полезность определенных ударов и решений, которые привели, например, к нападению на Дугина или ее отца Александра Дугина, который, скорее всего, был целью, а не россиян, более напрямую связанных с войной.

У нас много врагов, которых важно нейтрализовать, – сказал высокопоставленный силовик Украины. – Люди, которые запускают ракеты. Люди, которые совершали беспредел в Буче. Поделиться

Другие ссылались на более широкую обеспокоенность по поводу жестокой тактики Украины, которая сейчас может показаться оправданной – особенно против страны, обвиняемой в массовых зверствах войны, – но позже может стать трудно контролируемой.

Мы наблюдаем зарождение ряда разведывательных служб, похожих на Моссад в 1970-х годах, – сказал бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ, имея в виду израильскую шпионскую службу, давно обвиняемую в убийствах в других странах. Поделиться

Умение Украины в таких операциях несет риски для России, но это также чревато обоюдными рисками.

Если разведывательные операции Украины станут еще смелее – например, против россиян в третьих странах – вы можете себе представить, как это может привести к разногласиям с партнерами и стать серьезным противоречием с более широкими стратегическими целями Украины, – сказал чиновник. Поделиться

Среди этих целей – членство в НАТО и Европейском Союзе.

Эта статья основана на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки и безопасности, говоривших на условиях анонимности, ссылаясь на проблемы безопасности, а также деликатность темы. Давление на Киев с целью одержать победу над Россией и найти пути сдерживания дальнейшей агрессии создает стимулы для преувеличения результатов и возможностей украинских служб. The Washington Post проверила ключевые детали с несколькими источниками, включая западных чиновников, имевших доступ к независимым разведданным потокам.

ЦРУ отказалось от комментариев.

Партнерство ЦРУ-Украина

Сотрудники СБУ и ГУР описывают расширение своих оперативных функций как следствие чрезвычайных обстоятельств.

Все объекты, по которым СБУ ударила, абсолютно законны, – заявил директор ведомства Василий Малюк в заявлении, переданном WP. Поделиться

В заявлении конкретно речь не идет о целенаправленных убийствах, но Малюк, встречавшийся с высшими должностными лицами ЦРУ и другими представителями США в Вашингтоне в прошлом месяце, сказал, что Украина «делает все, чтобы гарантировать, что справедливое наказание «догонит» всех предателей, военных преступников и коллаборационистов».

Нынешние и бывшие официальные лица США и Украины заявили, что обе стороны стремились поддерживать осторожную дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве. Чиновники ЦРУ выразили возражение после некоторых сделок, но агентство не отказалось от поддержки.

Мы никогда не привлекали наших международных партнеров к тайным операциям, особенно за линией фронта, – сказал бывший высокопоставленный украинский силовик. Поделиться

Сотрудников СБУ и ГУР не сопровождали сотрудники ЦРУ. Украина избегала использования оружия или оборудования, которые можно было бы проследить к источникам в США, а также скрытые потоки финансирования были разделены.

У нас было много ограничений по оперативной работе с украинцами, – сказал бывший сотрудник американской разведки. – Акцент делался «больше на защищенных коммуникациях и торговле», а также на поиске новых потоков разведки внутри России, «а не на вот как можно взорвать мэра». У меня никогда не было ощущения, что мы были вовлечены в разработку их операций. Поделиться

Несмотря на это, официальные лица признали, что время от времени границы были размыты. Офицерам ЦРУ в Киеве было известно о некоторых из более амбициозных планов Украины. В некоторых случаях, включая взрыв Керченского моста, официальные лица США выражали обеспокоенность.

Украинские разведчики выработали свои линии по поводу того, какие операции обсуждать, а какие держать в тайне.

Были некоторые вещи, о которых мы, возможно, не хотели бы говорить с коллегами из ЦРУ, – сказал второй представитель службы безопасности Украины, участвовавший в таких миссиях. – Ведь пересечение этих границ приведет к короткому ответу со стороны американцев, а мы не хотим ничего из этого. Поделиться

Интересно, что только в прошлом году ЦРУ изъяло Украину из списка служб «небратских» стран, которые считаются такими рисками для безопасности, что сотрудникам агентства запрещено контактировать с их гражданами без предварительного разрешения.

Плотное сотрудничество ЦРУ и Украины началось после политических протестов 2014 года, заставивших пророссийского президента Украины Виктора Януковича бежать из страны, после чего Россия аннексировала Крым и вооружила сепаратистов в восточных регионах Донецкой и Луганской областей.

По словам официальных лиц, начальные этапы сотрудничества были условными, учитывая обеспокоенность обеих сторон относительно того, что в украинские службы все еще сильно проникает ФСБ – российская служба, являющаяся главным преемником КГБ.

Поэтому ЦРУ сотрудничало с СБУ по созданию совершенно нового управления для организации «активных мероприятий» против России и изолированного от других отделов СБУ.

Новое подразделение прозаически окрестили Пятым управлением, чтобы отличить его от четырех давних подразделений СБУ. По словам официальных лиц, с тех пор было добавлено шестое управление по работе с британским разведывательным агентством MI6.

Учебные центры находились за пределами Киева, где отобранных новобранцев опекали сотрудники ЦРУ. План заключался в формировании подразделений, «способных действовать по линии фронта и работать как тайные группы», сказал украинский чиновник, участвовавший в этих усилиях.

ЦРУ обеспечило средствами безопасной связи, подслушивающим оборудованием, которое позволяло Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронные письма, а также изготовило маскировку и униформу сепаратистов, что позволяло оперативникам легче проникать в оккупированные города. Поделиться

По словам официальных лиц, первые миссии были сосредоточены на вербовке информаторов среди прокси-сил России, а также на мероприятиях кибер- и электронного прослушивания. СБУ также начала наращивать диверсионные операции и миссии по захвату лидеров сепаратистов и украинских коллаборационистов, некоторых из которых вывозили в тайные места содержания, – сообщает издание. Поделиться

Но вскоре операции приобрели летальные исходы. За три года минимум полдюжины российских оперативников, высокопоставленных сепаратистских командиров или коллаборационистов были убиты в результате насилия, которое часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле было работой СБУ, заявили украинские чиновники.

Среди убитых – Евгений Жилин, лидер пророссийской группировки боевиков на востоке Украины, застреленный в 2016 году в московском ресторане. Год спустя командир повстанцев, известный как «Гиви», был убит в Донецке во время операции, в ходе которой женщина, обвинившая его в изнасиловании, была привлечена, чтобы подложить бомбу возле него, по словам бывшего чиновника, участвовавшего в миссии.

Украинские официальные лица заявили, что обращение страны к более смертоносным методам было обусловлено российской агрессией, приписываемыми ее ставленникам зверствами и отчаянием найти способы ослабить более мощного противника.