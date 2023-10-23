Українські розвідники майстерно ведуть тіньову війну проти Росії. Чи причетне ЦРУ

Спецоперації ГУР та ЦРУ на території РФ розглядаються як крайні заходи, які Україна була змушена прийняти у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Насправді вони представляють можливості, які розвідслужби України розвивали протягом майже десяти років.

Українські спецслужби проводять спецоперації на території Росії

СБУ та ГУР ведуть тіньову війну проти РФ на її території.

Про це повідомляє The Washington Post.

Exclusive: Ukrainian spies with deep ties to CIA wage shadow war against Russia

https://t.co/uvFIISJEsF — The Washington Post (@washingtonpost) October 23, 2023

Захаращена машина, в якій перевозили матір та її 12-річну доньку, здавалася ледь вартою уваги російських силовиків, коли вона наближалася до пункту пропуску. Але звичайний ящик для перевезення кота був частиною складної смертельної спецоперації, – пише видання. Поширити

Чотири тижні потому пристрій здетонував під Москвою в позашляховику, яким керувала Дар’я Дугіна, донька російського націоналіста, який закликав свою країну «вбивати, вбивати, вбивати» українців. Цей вибух сигналізував, що серце Росії не врятується від бійні війни.

Операція, за словами WP, була організована Службою внутрішньої безпеки України. Атака в серпні 2022 року є частиною шаленої тіньової війни, під час якої українські розвідувальні служби також двічі розбомбили міст, що з’єднує Росію з окупованим Кримом, запустили безпілотники на дах Кремля та пробили отвори в корпусах російських військово-морських кораблів у Чорному морі.

Ці операції розглядаються як крайні заходи, які Україна була змушена прийняти у відповідь на вторгнення Росії минулого року. Насправді вони представляють можливості, які розвідувальні служби України розвивали протягом майже десяти років – відколи Росія вперше захопила українську територію в 2014 році – періоду, протягом якого служби також налагодили глибокі нові зв’язки з ЦРУ.

За словами нинішніх і колишніх українських і американських посадовців, повідомляє The Washington Post, у місіях брали участь елітні групи українських оперативників, які були сформовані, навчені та оснащені в тісному партнерстві з ЦРУ.

Починаючи з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів, щоб перетворити радянські служби України на потужних союзників проти Москви, кажуть чиновники. Агентство забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців на об’єктах в Україні, а також у США, побудувало нові штаб-квартири для відділів ГУР та обмінювалося розвідданими. За словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві.

Ступінь причетності ЦРУ до українських спецслужб раніше не розголошувався. Представники розвідки США підкреслили, що агентство не бере участі в цілеспрямованих операціях з ліквідації, і що його робота зосереджена на зміцненні здатності цих служб збирати розвідувальні дані про небезпечного противника. Високопоставлений співробітник розвідки сказав, що будь-які потенційні оперативні проблеми були чітко передані українським службам, – зазначає видання. Поширити

Багато таємних операцій в Україні мали чіткі військові цілі та сприяли обороні країни. Однак вибух автомобіля, в результаті якого загинула Дарія Дугіна, підкреслив, що “ліквідації” сприймаються Україною як зброя війни.

За останні 20 місяців СБУ та ГУР здійснили десятки вбивств російських посадовців на окупованих територіях, ймовірних українських колабораціоністів, військових офіцерів за лінією фронту та відомих прихильників війни всередині Росії. За словами українських і західних офіційних осіб, серед убитих – колишній командир російського підводного човна Станіслав Ржицький, який бігав у парку в південному російському місті Краснодар, і войовничий блогер Владлен Татарський у кафе у Санкт-Петербурзі.

Прихильність України до “ліквідацій” ускладнила її співпрацю з ЦРУ

Українські спецоперації зі смертельним кінцем ускладнила співпрацю її спецслужб з ЦРУ, викликаючи занепокоєння щодо співучасті агентства серед деяких посадовців у Києві та Вашингтоні.

Навіть ті, хто вважає такі смертоносні місії виправданими у воєнний час, ставлять під сумнів корисність певних ударів і рішень, які призвели, наприклад, до нападу на Дугіну чи її батька Олександра Дугіна, який, скоріш за все, був ціллю, а не на росіян, більш безпосередньо пов’язаних з війною.

У нас забагато ворогів, яких важливо нейтралізувати, – сказав високопоставлений силовик України. – Люди, які запускають ракети. Люди, які чинили безчинства в Бучі. Поширити

Інші посилалися на ширші занепокоєння з приводу жорстокої тактики України, яка зараз може здатися виправданою – особливо проти країни, яку звинувачують у масових звірствах війни, – але пізніше може виявитися важко приборкати.

Ми спостерігаємо зародження ряду розвідувальних служб, схожих на Моссад у 1970-х роках, – сказав колишній високопоставлений чиновник ЦРУ, маючи на увазі ізраїльську шпигунську службу, яку давно звинувачують у вбивствах в інших країнах. Поширити

Вміння України в таких операціях несе ризики для Росії, але це також несе в собі більші ризики.

Якщо розвідувальні операції України стануть ще сміливішими – наприклад, проти росіян у третіх країнах – ви можете собі уявити, як це може спричинити розбіжності з партнерами та стати серйозним протиріччям із ширшими стратегічними цілями України, – сказав чиновник. Поширити

Серед цих цілей – членство в НАТО та Європейському Союзі.

Ця стаття заснована на інтерв’ю з більш ніж двома десятками нинішніх і колишніх українських, американських і західних співробітників розвідки і безпеки, які говорили на умовах анонімності, посилаючись на проблеми безпеки, а також на делікатність теми. Тиск на Київ з метою здобути перемоги над Росією та знайти шляхи стримування подальшої агресії створює стимули для перебільшення результатів і можливостей українських служб. The Washington Post перевірила ключові деталі з кількома джерелами, включаючи західних чиновників, які мали доступ до незалежних потоків розвідданих.

ЦРУ відмовилося від коментарів.

Партнерство ЦРУ-Україна

Співробітники СБУ та ГУР описують розширення своїх оперативних функцій як наслідок надзвичайних обставин.

Усі об’єкти, по яких СБУ вдарила, є абсолютно законними, – заявив директор відомства Василь Малюк у заяві, переданій WP. Поширити

У заяві конкретно не йдеться про цілеспрямовані вбивства, але Малюк, який зустрічався з вищими посадовцями ЦРУ та іншими представниками США у Вашингтоні минулого місяця, сказав, що Україна «робить усе, щоб гарантувати, що справедливе покарання «наздожене» всіх зрадників, військових злочинців і колабораціоністів».

Нинішні та колишні офіційні особи США та України заявили, що обидві сторони прагнули підтримувати обережну дистанцію між ЦРУ та смертоносними операціями, які проводять його партнери в Києві. Чиновники ЦРУ висловили заперечення після деяких операцій, але агентство не відмовилося від підтримки.

Ми ніколи не залучали наших міжнародних партнерів до таємних операцій, особливо за лінією фронту, – сказав колишній високопоставлений український силовик. Поширити

Співробітників СБУ та ГУР не супроводжували співробітники ЦРУ. Україна уникала використання зброї чи обладнання, які можна було б простежити до джерел США, і навіть приховані потоки фінансування були розділені.

У нас було багато обмежень щодо оперативної роботи з українцями, – сказав колишній співробітник американської розвідки. – Акцент робився «більше на захищених комунікаціях і торгівлі», а також на пошуку нових потоків розвідки всередині Росії, «а не на «ось як можна підірвати мера». У мене ніколи не було відчуття, що ми були залучені до розробки їхніх операцій. Поширити

Незважаючи на це, офіційні особи визнали, що час від часу кордони були розмитими. Офіцерам ЦРУ в Києві було відомо про деякі з більш амбітних планів України. У деяких випадках, включаючи вибух Керченського мосту, офіційні особи США висловлювали занепокоєння.

Українські розвідники виробили свої лінії щодо того, які операції обговорювати, а які тримати в таємниці.

Були деякі речі, про які ми, можливо, не хотіли б говорити з колегами з ЦРУ, – сказав другий представник служби безпеки України, який брав участь у таких місіях. – Адже перетин цих кордонів призведе до короткої відповіді з боку американців, а ми не хочемо жодної частини цього. Поширити

Цікаво, що лише минулого року ЦРУ вилучило Україну зі списку служб «небратніх» країн, які вважаються такими ризиками для безпеки, що співробітникам агентства заборонено контактувати з їхніми громадянами без попереднього дозволу.

Щільна співпраця ЦРУ та України почалася після політичних протестів 2014 року, які змусили проросійського президента України Віктора Януковича втекти з країни, після чого Росія анексувала Крим і озброїла сепаратистів у східних регіонах Донецької та Луганської областей.

За словами офіційних осіб, початкові етапи співпраці були умовними, враховуючи занепокоєння обох сторін щодо того, що в українські служби все ще сильно проникає ФСБ – російська служба, яка є головним наступником КДБ.

Тому ЦРУ співпрацювало з СБУ над створенням абсолютно нового управління для організації «активних заходів» проти Росії та ізольованого від інших відділів СБУ.

Новий підрозділ прозаїчно охрестили «П’ятим управлінням», щоб відрізнити його від чотирьох давніх підрозділів СБУ. За словами офіційних осіб, з тих пір було додано шосте управління для роботи з британським розвідувальним агентством MI6.

Навчальні центри були розташовані за межами Києва, де відібраних новобранців опікали співробітники ЦРУ. План полягав у формуванні підрозділів, «здатних діяти за лінією фронту та працювати як таємні групи», сказав український чиновник, який брав участь у цих зусиллях.

ЦРУ забезпечило засобами безпечного зв’язку, обладнанням для підслуховування, яке дозволяло Україні перехоплювати російські телефонні дзвінки та електронні листи, і навіть виготовило маскування та уніформу сепаратистів, що дозволяло оперативникам легше проникати в окуповані міста. Поширити

За словами офіційних осіб, перші місії були зосереджені на вербуванні інформаторів серед проксі-сил Росії, а також на заходах кібер- та електронного прослуховування. СБУ також почала нарощувати диверсійні операції та місії із захоплення лідерів сепаратистів та українських колабораціоністів, деяких з яких вивозили до таємних місць утримання, – повідомляє видання. Поширити

Але незабаром операції набули летальних результатів. За три роки щонайменше півдюжини російських оперативників, високопоставлених сепаратистських командирів або колабораціоністів було вбито в результаті насильства, яке часто приписували внутрішньому зведенню рахунків, але насправді було роботою СБУ, заявили українські чиновники.

Серед убитих – Євген Жилін, лідер проросійського угруповання бойовиків на сході України, який був застрелений у 2016 році в московському ресторані. Рік потому командира повстанців, відомого як «Гіві», було вбито в Донецьку під час операції, під час якої жінка, яка звинуватила його в зґвалтуванні, була залучена, щоб підкласти бомбу біля нього, за словами колишнього чиновника, який брав участь у місії.

Українські офіційні особи заявили, що звернення країни до більш смертоносних методів було зумовлене російською агресією, звірствами, які приписуються її ставленикам, і відчаєм знайти способи послабити могутнішого супротивника. Багато хто також цитував власну нібито історію здійснення вбивств у Києві.