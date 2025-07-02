Украинский БпЛА Raybird будут производить в Британии
Категория
Технологии
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Украинский БпЛА Raybird будут производить в Британии

Raybird
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Источник:  Defense Express

Чтобы продвигать свой БПЛА Raybird для вооруженных сил Великобритании, украинский Skyeton создал совместную компанию с британской Prevail Partners, которая поможет с производством.

Главные тезисы

  • Совместное предприятие украинской Skyeton и британской Prevail Partners создано для производства украинского БПЛА Raybird в Великобритании.
  • БПЛА Raybird-3 и ACS-3 имеет высокую эффективность и успешно используется в ВСУ, обеспечивая выполнение до 40 боевых миссий на один аппарат.

Украинский БпЛА Raybird будут производить в Британии

Украинская компания Skyeton и британская Prevail Partners создают совместное предприятие для того, чтобы продвигать БПЛА Raybird для закупки вооруженных сил Великобритании. Заявляется, что объединение позволит нарастить производство продукции.

Как сообщает Janes, о совместной компании рассказали во время коммюнике 2 июля.

То есть, скорее всего, речь идет об организации производства украинского беспилотника в Великобритании. Это позволяет как усилить привлекательность изделия для тамошнего оборонного заказа, так и обойти ограничения на экспорт военной продукции из Украины.

БПЛА Raybird, также известный как Raybird-3 и ACS-3, разрабатывался еще с 2014 года и был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2016 году.

Разработка Skyeton способна преодолевать расстояние до 2500 км, но радиус управления ограничен 220 км. Среднее время полета в боевых условиях составляет 8-14 часов, а на один беспилотник в среднем приходится 40 боевых миссий.

Raybird

Raybird постоянно модернизируется и приобретает новые возможности, как с созданием нового комплекса радиоэлектронной разведки для него.

Что касается полезной нагрузки, то беспилотник может брать 5 кг при общей массе 22 кг. При этом в производстве используется более 80% украинских компонентов, что обеспечивает серьезную стратегическую безопасность.

Это большой шаг к успеху Raybird на мировом рынке вооружения. Причем это очень вкладывается в новую доктрину вооруженных сил Великобритании, желающих больше полагаться на беспилотные платформы.

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