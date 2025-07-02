Чтобы продвигать свой БПЛА Raybird для вооруженных сил Великобритании, украинский Skyeton создал совместную компанию с британской Prevail Partners, которая поможет с производством.

Украинский БпЛА Raybird будут производить в Британии

Украинская компания Skyeton и британская Prevail Partners создают совместное предприятие для того, чтобы продвигать БПЛА Raybird для закупки вооруженных сил Великобритании. Заявляется, что объединение позволит нарастить производство продукции.

Как сообщает Janes, о совместной компании рассказали во время коммюнике 2 июля.

То есть, скорее всего, речь идет об организации производства украинского беспилотника в Великобритании. Это позволяет как усилить привлекательность изделия для тамошнего оборонного заказа, так и обойти ограничения на экспорт военной продукции из Украины.

БПЛА Raybird, также известный как Raybird-3 и ACS-3, разрабатывался еще с 2014 года и был допущен к эксплуатации в ВСУ в 2016 году. Поделиться

Разработка Skyeton способна преодолевать расстояние до 2500 км, но радиус управления ограничен 220 км. Среднее время полета в боевых условиях составляет 8-14 часов, а на один беспилотник в среднем приходится 40 боевых миссий.

Raybird

Raybird постоянно модернизируется и приобретает новые возможности, как с созданием нового комплекса радиоэлектронной разведки для него.

Что касается полезной нагрузки, то беспилотник может брать 5 кг при общей массе 22 кг. При этом в производстве используется более 80% украинских компонентов, что обеспечивает серьезную стратегическую безопасность.