Щоб просувати свій БПЛА Raybird для збройних сил Великої Британії, українська Skyeton створила спільну компанію з британською Prevail Partners, яка допоможе з виробництвом.
Головні тези:
- Засновано спільне підприємство української Skyeton та британської Prevail Partners для виробництва БПЛА Raybird у Великій Британії.
- БПЛА Raybird, відомий як Raybird-3 та ACS-3, має вражаючі технічні характеристики та успішно використовується у ЗСУ.
- Розроблений українською компанією Skyeton БПЛА може подолати великі відстані та виконує до 40 бойових місій на один безпілотник.
Український БпЛА Raybird вироблятимуть у Британії
Українська компанія Skyeton та британська Prevail Partners створюють спільне підприємство для того, щоб просувати БПЛА Raybird для закупівлі до збройних сил Великої Британії. Заявляється, що об’єднання дозволить наростити виробництво продукції.
Як повідомляє Janes, про спільну компанію розповіли під час комюніке 2 липня. Причому зазначається, що Skyeton забезпечить перевірений в бою продукт, який постійно модернізується, щоб відповідати вимогам поля бою. Водночас Prevail Partners має забезпечити інтеграцію в нові умови та надати виробничі потужності.
Тобто, скоріше за все мова йде про організацію виробництва українського безпілотника у Великій Британії. Це дозволяє як і підсилити привабливість виробу для тамтешнього оборонного замовлення, так і обійти обмеження на експорт військової продукції з України.
Розробка Skyeton здатна долати відстань до 2500 км, але радіус керування обмежений 220 км. Середній час польоту в бойових умовах складає 8-14 годин, а на один безпілотник в середньому приходиться 40 бойових місій.
Raybird постійно модернізується та набуває нових спроможностей, як от зі створенням нового комплексу радіоелектронної розвідки для нього. У Skyeton заявляють, що БПЛА отримує близько сорока ітерацій на рік, щоб вчасно вносити зміни на основі отриманого на полі бою досвіду.
Щодо корисного навантаження, то безпілотник може брати 5 кг при загальній масі у 22 кг. При цьому у виробництві використовуються понад 80% українських компонентів, що забезпечує серйозну стратегічну безпеку.