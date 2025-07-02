Щоб просувати свій БПЛА Raybird для збройних сил Великої Британії, українська Skyeton створила спільну компанію з британською Prevail Partners, яка допоможе з виробництвом.

Український БпЛА Raybird вироблятимуть у Британії

Українська компанія Skyeton та британська Prevail Partners створюють спільне підприємство для того, щоб просувати БПЛА Raybird для закупівлі до збройних сил Великої Британії. Заявляється, що об’єднання дозволить наростити виробництво продукції.

Як повідомляє Janes, про спільну компанію розповіли під час комюніке 2 липня. Причому зазначається, що Skyeton забезпечить перевірений в бою продукт, який постійно модернізується, щоб відповідати вимогам поля бою. Водночас Prevail Partners має забезпечити інтеграцію в нові умови та надати виробничі потужності.

Тобто, скоріше за все мова йде про організацію виробництва українського безпілотника у Великій Британії. Це дозволяє як і підсилити привабливість виробу для тамтешнього оборонного замовлення, так і обійти обмеження на експорт військової продукції з України.

БПЛА Raybird, який також відомий як Raybird-3 та ACS-3, розроблявся ще з 2014 року та був допущений до експлуатації в ЗСУ у 2016 році. У 2019 році він встановив національний рекорд з тривалості польоту, а станом на лютий 2025 року налітав понад 300 тисяч годин. Поширити

Розробка Skyeton здатна долати відстань до 2500 км, але радіус керування обмежений 220 км. Середній час польоту в бойових умовах складає 8-14 годин, а на один безпілотник в середньому приходиться 40 бойових місій.

Raybird

Raybird постійно модернізується та набуває нових спроможностей, як от зі створенням нового комплексу радіоелектронної розвідки для нього. У Skyeton заявляють, що БПЛА отримує близько сорока ітерацій на рік, щоб вчасно вносити зміни на основі отриманого на полі бою досвіду.

Щодо корисного навантаження, то безпілотник може брати 5 кг при загальній масі у 22 кг. При цьому у виробництві використовуються понад 80% українських компонентів, що забезпечує серйозну стратегічну безпеку.