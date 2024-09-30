Украину накрыла пылевая буря из России ― видео
Категория
Украина
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Украину накрыла пылевая буря из России ― видео

Пылевая буря в Украине
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Источник:  online.ua

Из России в Украину надвинулась мощная пылевая буря, так что украинцам рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрывать окна.

Главные тезисы

  • Пылевая буря из России накрыла Украину, вызвав существенное загрязнение воздуха в восточных и северо-восточных областях.
  • Украинцам рекомендуется ограничить пребывание на улице, закрывать окна и соблюдать меры по сохранению здоровья из-за плохого качества воздуха.
  • Распространение пыли и смога из России в Украину связано с лесными пожарами и атмосферным вихрем.
  • Жители городов, покрытых пылью, столкнулись с ухудшением видимости и неприятным запахом воздуха.
  • Реакция украинцев на пылевую бурю выражается в жалобах на ухудшение качества воздуха и существенное негативное влияние на здоровье.

Что известно о пылевой буре в Украине

По словам синоптиков, существенное ухудшение качества воздуха фиксируется в восточных и северо-восточных областях.

Наиболее загрязнен дольками воздух в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Отмечается, что существенное загрязнение воздуха связано с подхватом атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

Пыль заносит в Украину из региона Каспийского моря, а смог с территории России, где бушуют масштабные лесные пожары.

Юго-восточный ветер способствовал распространению пыли и смога на территорию нашей страны.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, где заметно, что в городах значительно снизилась видимость.

Что известно о реакции украинцев

Отмечается, что жители Полтавы, Сум, Харькова, Днепра и других городов уже пожаловались на существенное ухудшение качества воздуха и неприятный запах.

Также мониторинговые сервисы показывают ухудшение индекса качества воздуха в части областей, накрывших пылевую бурю. Пока качество воздуха приемлемо, однако для некоторых людей, чрезвычайно чувствительных к загрязнению, может существовать умеренное влияние на здоровье.

Поступление бури с территории России подтверждает чешский веб-сайт Windy, предоставляющий услуги интерактивного прогноза погоды. По данным сервиса, пылевые потоки воздуха движутся именно из района Каспийского моря и охватили фактически всю левобережную часть Украины.

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