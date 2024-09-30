Из России в Украину надвинулась мощная пылевая буря, так что украинцам рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрывать окна.

Что известно о пылевой буре в Украине

По словам синоптиков, существенное ухудшение качества воздуха фиксируется в восточных и северо-восточных областях.

Наиболее загрязнен дольками воздух в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Отмечается, что существенное загрязнение воздуха связано с подхватом атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

Пыль заносит в Украину из региона Каспийского моря, а смог с территории России, где бушуют масштабные лесные пожары.

Юго-восточный ветер способствовал распространению пыли и смога на территорию нашей страны.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, где заметно, что в городах значительно снизилась видимость.

Что известно о реакции украинцев

Отмечается, что жители Полтавы, Сум, Харькова, Днепра и других городов уже пожаловались на существенное ухудшение качества воздуха и неприятный запах.

Также мониторинговые сервисы показывают ухудшение индекса качества воздуха в части областей, накрывших пылевую бурю. Пока качество воздуха приемлемо, однако для некоторых людей, чрезвычайно чувствительных к загрязнению, может существовать умеренное влияние на здоровье.

Поступление бури с территории России подтверждает чешский веб-сайт Windy, предоставляющий услуги интерактивного прогноза погоды. По данным сервиса, пылевые потоки воздуха движутся именно из района Каспийского моря и охватили фактически всю левобережную часть Украины.