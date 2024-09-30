З Росії до України насунулась потужна пилова буря, тож українцям рекомендують обмежити перебування на вулиці і закривати вікна.

Що відомо про пилову бурю в Україні

За словами синоптиків, істотне погіршення якості повітря фіксується у східних та північно-східних областях.

Найбільш забруднено часточками повітря у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Зазначається, що істотне забруднення повітря пов’язане із підхопленням атмосферним вихором пилу і смогу із території Росі.

Пил заносить до України з регіону Каспійського моря, а смог з території Росії, де вирують масштабні лісові пожежі.

Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію нашої країни.

Користувачі соцмереж публікують фото та відео, на яких помітно, що у містах значно знизилася видимість.

Що відомо про реакцію українців

Зазначається, що жителі Полтави, Сум, Харкова, Дніпра та низки інших міст вже поскаржились на істотне погіршення якості повітря та неприємний запах.

Також моніторингові сервіси показують погіршення індексу якості повітря в частині областей, які накрила пилова буря. Наразі якість повітря прийнятна, однак для деяких людей, надзвичайно чутливих до забруднення, може існувати помірний вплив на здоров'я.

Надходження бурі з території Росії підтверджує чеський вебсайт Windy, що надає послуги інтерактивного прогнозу погоди. За данними сервісу, пилові потоки повітря рухаються саме з району Каспійського моря, і охопили фактично всю лівобережну частину України.