Украину снова накроет пустынная пыль. Чем это грозит

С 27 по 28 мая Украина может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.
Украину снова накроет пустынная пыль
Синоптик предупреждает, что пыль может произвести:
помутнение неба;
незначительное ухудшение дальности видимости;
слабовыраженных "грязных" дождей.
Что известно о пустынной пыли
Стоит отметить, что с начала текущего года Украина уже не впервые накрывает пустынную пыль. Например, в конце марта на страну распространился теплый воздух африканского происхождения, а уже вскоре добралась и пыль из Сахары.
Синоптики предупреждали, что непогода может быть вредной для людей, страдающих респираторными заболеваниями, пожилыми людьми и детьми.
Также пыль снова накрывала Украину в конце апреля. Тогда же очевидцы рассказывали о желтоватых облаках и жаловались на "грязный" дождь.
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