Украину снова накроет пустынная пыль. Чем это грозит
Категория
Украина
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Украину снова накроет пустынная пыль. Чем это грозит

пыль
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С 27 по 28 мая Украина может накрыть пыль из пустынных районов Средней Азии. Возможно помутнение неба и не только.

Украину снова накроет пустынная пыль

Синоптик предупреждает, что пыль может произвести:

  • помутнение неба;

  • незначительное ухудшение дальности видимости;

  • слабовыраженных "грязных" дождей.

Украину снова накроет пустынная пыль

Что известно о пустынной пыли

Стоит отметить, что с начала текущего года Украина уже не впервые накрывает пустынную пыль. Например, в конце марта на страну распространился теплый воздух африканского происхождения, а уже вскоре добралась и пыль из Сахары.

Синоптики предупреждали, что непогода может быть вредной для людей, страдающих респираторными заболеваниями, пожилыми людьми и детьми.

Также пыль снова накрывала Украину в конце апреля. Тогда же очевидцы рассказывали о желтоватых облаках и жаловались на "грязный" дождь.

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