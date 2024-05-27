Україну знову накриє пустельний пил. Чим це загрожує
Категорія
Україна
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Україну знову накриє пустельний пил. Чим це загрожує

пустеля

З 27 по 28 травня Україну може накрити пил з пустельних районів Середньої Азії. Можливе помутніння неба й не тільки.

Україну знову накриє пустельний пил

Синоптик попереджає, що пил може призвести:

  • помутніння неба;

  • незначного погіршення дальності видимості;

  • слабковиражених "брудних" дощів.

Україну знову накриє пустельний пил

Що відомо про пустельний пил

Варто відзначити, що з початку поточного року Україну вже не вперше накриває пустельний пил. Наприклад, в кінця березня на країну поширилося тепле повітря африканського походження, а вже незабаром дістався й пил із Сахари.

Синоптики попереджали, що негода може бути шкідливою для людей, які страждають від респіраторних захворювань, літніх людей й дітей.

Також пил знову накривав Україну в кінці квітня. Тоді ж очевидці розповідали про жовтуваті хмари та жалілись на "брудний" дощ.

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