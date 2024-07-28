В НЭК "Укрэнерго" заявили, что в понедельник, 29 июля, графики отключений света будут применяться в Украине с 16:00 до 23:00.
Главные тезисы
- На 29 июля запланированы отключения света в Украине с 16:00 до 23:00 с использованием графиков отключений от Укрэнерго.
- В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону энергетика активно проводит работы на электростанциях, с учетом возможных обстрелов и их влияния на энергосистему страны.
- Графики отключения света предусматривают одну очередь ограничений на 4 часа вечером, что является частью подготовки к зиме и обеспечению надежности электроснабжения.
- Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий подчеркнул важность регулярной работы над планами проведения работ на электростанциях для обеспечения стабильности энергосистемы страны.
- Укрэнерго и другие энергокомпании активно работают над подготовкой к зимнему периоду, чтобы обеспечить надежное электроснабжение населения.
Что известно о графиках отключения света на 29 июля
В "Укрэнерго" отметили, что в понедельник 29 июля вечером с 16:00 до 23:00 планируют применять одну очередь отключений. В остальные часы ограничений не предусматривают.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
В Укрэнерго заявили о подготовке энергетики страны к зимнему периоду
Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.
Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.