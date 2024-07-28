В НЭК "Укрэнерго" заявили, что в понедельник, 29 июля, графики отключений света будут применяться в Украине с 16:00 до 23:00.

Что известно о графиках отключения света на 29 июля

В "Укрэнерго" отметили, что в понедельник 29 июля вечером с 16:00 до 23:00 планируют применять одну очередь отключений. В остальные часы ограничений не предусматривают.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

В Укрэнерго заявили о подготовке энергетики страны к зимнему периоду

Все энергетики, все энергокомпании и Укрэнерго здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону, - отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Поделиться

Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.

Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.