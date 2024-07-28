В НЕК “Укренерго” заявили, що у понеділок, 29 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться в Україні з 16:00 до 23:00.

Що відомо про графіки відключень світла на 29 липня

В “Укренерго” зазначили, що у понеділок 29 липня ввечері, з 16:00 до 23:00 планують застосовувати одну чергу відключень. У інші години обмежень не передбачають.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

В Укренерго заявили про підготовку енергетики країни до зимового періоду

Всі енергетики, всі енергокомпанії і "Укренерго" тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону, - зазначив глава правління “Укренерго” Володимир Кудрицький. Поширити

Кудрицький наголосив, що у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.