Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 29 липня
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 29 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” заявили, що у понеділок, 29 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться в Україні з 16:00 до 23:00. 

Головні тези:

  • На 29 липня заплановані відключення світла в Україні з 16:00 до 23:00 годин за графіками від Укренерго.
  • Графіки обмежень розраховані на понеділок ввечері: одна черга відключень триватиме 4 години.
  • Згідно з главою правління 'Укренерго', енергетика активно готується до зимового опалювального сезону з урахуванням регламенту проведення робіт на електростанціях.
  • Важливо пам'ятати про можливість обстрілів та їх вплив на енергосистему країни.
  • Укренерго та інші енергокомпанії активно діють для забезпечення надійності електропостачання та підготовки до морозів.

Що відомо про графіки відключень світла на 29 липня

В “Укренерго” зазначили, що у понеділок 29 липня ввечері, з 16:00 до 23:00 планують застосовувати одну чергу відключень. У інші години обмежень не передбачають.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

В Укренерго заявили про підготовку енергетики країни до зимового періоду

Всі енергетики, всі енергокомпанії і "Укренерго" тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону, - зазначив глава правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Кудрицький наголосив, що у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.

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