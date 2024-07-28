В НЕК “Укренерго” заявили, що у понеділок, 29 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться в Україні з 16:00 до 23:00.
Головні тези:
- На 29 липня заплановані відключення світла в Україні з 16:00 до 23:00 годин за графіками від Укренерго.
- Графіки обмежень розраховані на понеділок ввечері: одна черга відключень триватиме 4 години.
- Згідно з главою правління 'Укренерго', енергетика активно готується до зимового опалювального сезону з урахуванням регламенту проведення робіт на електростанціях.
- Важливо пам'ятати про можливість обстрілів та їх вплив на енергосистему країни.
- Укренерго та інші енергокомпанії активно діють для забезпечення надійності електропостачання та підготовки до морозів.
Що відомо про графіки відключень світла на 29 липня
В “Укренерго” зазначили, що у понеділок 29 липня ввечері, з 16:00 до 23:00 планують застосовувати одну чергу відключень. У інші години обмежень не передбачають.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
В Укренерго заявили про підготовку енергетики країни до зимового періоду
Кудрицький наголосив, що у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.
Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.