Умер культовый итальянский дизайнер Роберто Кавалли

Смерть Роберто Кавалли: что известно

Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции. Известно, что итальянский дизайнер одежды долго болел, однако больше подробностей не разглашают. Ему было 83 года.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Также некролог дизайнера появился на странице бренда в Instagram.

Жизнь, которую он прожил с любовью. Поделиться

Несмотря на рост продаж, в 2014 году одноименный бренд Кавалли начал нести ежегодные убытки, прежде всего из-за плохого обеспечения долговых обязательств. В 2015 году семья продала 90-процентную долю компании Clessidra, инвестору, специализирующемуся на итальянском бизнесе.

В марте 2019 года компания подала заявление о банкротстве, а позже того же года его купил дубайский девелопер Vision Investment Co.

Состояние итальянского дизайнера оценивается более чем в 400 млн фунтов стерлингов (477 млн долл.).

У Кавалли остались двое детей от первого брака с Сильванеллой Джаннони — Томмазо и Кристиана. От второго брака Роберто с австрийской моделью Евой Дюгерер родилось еще трое детей: Рэйчел, Даниэль и Роберт. Поделиться

В марте 2023 года шведская модель Сандра Бергман после 15 лет романтических отношений родила дизайнеру сына.

Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Дизайнер умерла 29 декабря 2022 года в семейном кругу в своем доме Клепхеми (южный Лондон).

Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно и в окружении своей семьи, в Клепхеме, южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить ситуацию к лучшему, — написали в доме моды.

Муж Вествуд и творческий партнер Андреас Кронталер сказал, что "продолжит жить с Вивьен в своем сердце".