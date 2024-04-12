Помер культовий італійський дизайнер Роберто Каваллі

12 квітня помер всесвітньовідомий італійський модельєр Роберто Каваллі
Смерть Роберто Каваллі: що відомо
Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Також некролог дизайнера з’явився на сторінці бренду в Instagram.
Незважаючи на зростання продажів, у 2014 році однойменний бренд Каваллі почав зазнавати щорічних збитків, насамперед через погане забезпечення боргових зобов'язань. У 2015 році сім'я продала 90-відсоткову частку компанії Clessidra, інвестору, що спеціалізується на італійському бізнесі.
У березні 2019 року компанія подала заяву про банкрутство, а пізніше того ж року її купив дубайський девелопер Vision Investment Co.
Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів (477 млн долл).
У березні 2023-го шведська модель Сандра Бергман після 15 років романтичних стосунків народила дизайнеру сина.
Вів'єн Вествуд померла у віці 81 року
Дизайнерка померла 29 грудня 2022 року у сімейному колі у своєму домі Клепхемі (південний Лондон).
Вів'єн Вествуд померла сьогодні, мирно та в оточенні своєї родини, у Клепхемі, південному Лондоні. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити ситуацію на краще, — написали у домі моди.
Чоловік Вествуд і творчий партнер Андреас Кронталер сказав, що "продовжить жити з Вів'єн у своєму серці".
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