Помер культовий італійський дизайнер Роберто Каваллі

Смерть Роберто Каваллі: що відомо

Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Також некролог дизайнера з’явився на сторінці бренду в Instagram.

Життя, яке він прожив з любов’ю. Поширити

Незважаючи на зростання продажів, у 2014 році однойменний бренд Каваллі почав зазнавати щорічних збитків, насамперед через погане забезпечення боргових зобов'язань. У 2015 році сім'я продала 90-відсоткову частку компанії Clessidra, інвестору, що спеціалізується на італійському бізнесі.

У березні 2019 року компанія подала заяву про банкрутство, а пізніше того ж року її купив дубайський девелопер Vision Investment Co.

Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів (477 млн долл).

У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт. Поширити

У березні 2023-го шведська модель Сандра Бергман після 15 років романтичних стосунків народила дизайнеру сина.

Вів'єн Вествуд померла у віці 81 року

Дизайнерка померла 29 грудня 2022 року у сімейному колі у своєму домі Клепхемі (південний Лондон).

Вів'єн Вествуд померла сьогодні, мирно та в оточенні своєї родини, у Клепхемі, південному Лондоні. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити ситуацію на краще, — написали у домі моди.

Чоловік Вествуд і творчий партнер Андреас Кронталер сказав, що "продовжить жити з Вів'єн у своєму серці".