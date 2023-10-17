USAID помогает Украине улучшить собственную добычу газа
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USAID помогает Украине улучшить собственную добычу газа

USAID ПЭБ
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Источник:  USAID Проект энергетической безопасности

11-12 октября USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) провел двухдневную координационную встречу поставщиков и трейдеров метанола, направленную на установление устойчивого долгосрочного подхода к поставке метанола из Европейского Союза (ЕС) в Украину и обеспечение внутренней добычи газа.

USAID ПЭБ активно занимается улучшением ситуации с добычей газа в Украине

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) собрал европейских поставщиков метанола, украинских покупателей, заинтересованные стороны в сфере логистики и таможенных пошлин, чтобы обеспечить более широкое понимание потенциала поставки метанола в Украину.

Мероприятие также имело целью поделиться опытом Проекта в оказании помощи Украине в создании новой цепи поставок метанола и объяснить коммерческие и логистические практики в Европе.

Глобальный рынок метанола хорошо развит, структурирован и достаточно эффективен. Европа потребляет около 9 миллионов тонн, а импорт составляет три четверти поставок.

USAID ПЭБ и партнеры
Фото: energysecurityua.org/uа

Европейский рынок метанола сосредоточен вокруг крупных терминалов хранения в Антверпене и Роттердаме, служащих центрами перераспределения этой части региона.

Кроме того, метанол обычно доставляется баржами по рекам Рейн и Рур, обслуживая потребителей вплоть до Базеля в Швейцарии.

Эта первая координационная встреча поставщиков и трейдеров метанола предоставила реальную возможность продавцам и покупателям встретиться лично, наладить коммерческие отношения и заключить новые соглашения.

Во время второго дня координационной встречи участники посетили терминал в Роттердаме, крупнейший логистический центр метанола в Европе.

В ходе обсуждения заместитель Министра энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула:

Когда большинство европейских поставщиков метанола перестали думать о своих поставках в Украину из-за полномасштабного вторжения России, USAID через свой Проект энергетической безопасности помог Украине создать новый маршрут поставок метанола из Европейского Союза в Украину.

USAID ПЭБ и партнеры
Фото: energysecurityua.org/ua

По словам руководителя газового сектора USAID ПЭБ Джастина Гунесинге, USAID профинансировал приобретение 6000 тонн метанола на сумму более 4 миллионов евро, который усилиями USAID ПЭБ был закуплен и доставлен АО «Укргаздобыча», крупнейшему производителю газа в Центральной и Восточной Европе.

Это еще один пример того, как USAID помогает энергетическому сектору Украины оставаться трудоспособным, несмотря на войну, создав совершенно новый наземный маршрут доставки европейского метанола в Украину. Метанол – ключевое химическое вещество, необходимое для непрерывного производства газа, которое обеспечивает непрерывную поставку газа домохозяйствам, компаниям и промышленным потребителям – отметил Джастин Гунесинге.

Как отмечали ранее в АО «Укргаздобыча», метанол необходим компании для предотвращения гидратации в скважинах и трубопроводах при добыче и транспортировке природного газа, испытании новых и возвращении в эксплуатацию старых газовых скважин.

Оказанная USAID через USAID ПЭБ помощь существенно способствовала бесперебойной добыче газа и накоплению стратегических запасов метанола.

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