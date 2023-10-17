USAID допомагає Україні покращити власний видобуток газу

11-12 жовтня USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) провів дводенну координаційну зустріч постачальників та трейдерів метанолу, спрямовану на встановлення сталого довгострокового підходу до постачання метанолу з Європейського Союзу (ЄС) в Україну та забезпечення внутрішнього видобутку газу.

USAID ПЕБ активно займається покращенням ситуації з видобутком газу в Україні

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) зібрав європейських постачальників метанолу, українських покупців, зацікавлені сторони у сфері логістики та митних зборів, щоб забезпечити ширше розуміння потенціалу постачання метанолу в Україну.

Захід також мав на меті поділитися досвідом Проєкту в наданні допомоги Україні у створенні нового ланцюга постачання метанолу та пояснити комерційні та логістичні практики в Європі.

Глобальний ринок метанолу добре розвинений, структурований і досить ефективний. Європа споживає близько 9 мільйонів тонн, а імпорт становить три чверті постачання.

Фото: energysecurityua.org/ua

Європейський ринок метанолу зосереджений навколо великих терміналів зберігання в Антверпені та Роттердамі, які служать центрами перерозподілу для цієї частини регіону.

Крім того, метанол зазвичай доставляється баржами по річках Рейн і Рур, обслуговуючи споживачів аж до Базеля у Швейцарії.

Ця перша координаційна зустріч постачальників та трейдерів метанолу також надала реальну можливість продавцям та покупцям зустрітися особисто, налагодити комерційні відносини та укласти нові угоди.

Під час другого дня координаційної зустрічі учасники відвідали термінал у Роттердамі, найбільший логістичний центр метанолу в Європі.

Під час обговорення заступниця Міністра енергетики України Світлана Гринчук підкреслила:

Коли більшість європейських постачальників метанолу перестали думати про свої постачання в Україну через повномасштабне вторгнення Росії, USAID через свій Проєкт енергетичної безпеки допоміг Україні створити новий маршрут постачання метанолу з Європейського Союзу в Україну. Поширити

Фото: energysecurityua.org/ua

Зі слів керівника газового сектору USAID ПЕБ Джастіна Гунесінге, USAID профінансувало придбання 6000 тонн метанолу на суму понад 4 мільйони євро, який зусиллями USAID ПЕБ було закуплено та доставлено АТ «Укргазвидобування», найбільшому виробнику газу в Центральній та Східній Європі.

Це ще один приклад того, як USAID допомагає енергетичному сектору України залишатися працездатним, попри війну, створивши абсолютно новий наземний маршрут доставлення європейського метанолу в Україну. Метанол – ключова хімічна речовина, необхідна для безперервного виробництва газу, та яка забезпечує безперервне постачання газу домогосподарствам, компаніям і промисловим споживачам – зазначив Джастін Гунесінге. Поширити

Як зазначали раніше в АТ «Укргазвидобування», метанол необхідний компанії для запобігання гідратації у свердловинах та трубопроводах під час видобутку та транспортування природного газу, випробування нових та повернення в експлуатацію старих газових свердловин.

Надана USAID через USAID ПЕБ допомога суттєво сприяла безперебійному видобутку газу та накопиченню стратегічних запасів метанолу.