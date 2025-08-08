В 4 световых годах от Земли. Астрономы обнаружили новую экзопланету

Группа астрономов с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба нашла сильнейшие на сегодняшний день доказательства существования экзопланеты, расположенной всего в четырех световых годах от Земли.
Главные тезисы
- Астрономы обнаружили экзопланету в системе Альфа Центавра всего в 4 световых годах от Земли.
- Новая планета находится в зоне жизни, но из-за своего статуса газового гиганта существование жизни на ней вызывает сомнения.
- Использование телескопа Джеймса Уэбба дало сильнейшие доказательства существования этой экзопланеты вокруг звезды Альфа Центавра A.
Новая экзопланета в системе Альфа Центавра: что известно
Тройная звездная система Альфа Центавра, находящаяся всего в четырех световых годах от Земли, уже давно является привлекательным объектом для поиска космических тел за пределами Солнечной системы.
Альфа Центавра, расположенная в крайнем южном небе, является тройной системой, включающей звезды Альфа Центавра A, Альфа Центавра B и красный карлик Проксима Центавра.
Альфа Центавра A — третья по яркости звезда в ночном небе.
В настоящее время наблюдения телескопа имени Джеймса Уэбба с использованием его инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) дают наиболее убедительные доказательства существования газового гиганта, вращающегося вокруг звезды Альфа Центавра A.
Если существование этой планеты подтвердят, она станет самой близкой к Земле планетой, вращающейся в зоне жизни вокруг звезды, подобной Солнцу.
Однако, поскольку эта планета — газовый гигант, ученые считают, что на ней не может существовать жизнь, подобная земной.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-