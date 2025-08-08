В 4 световых годах от Земли. Астрономы обнаружили новую экзопланету
В 4 световых годах от Земли. Астрономы обнаружили новую экзопланету

Группа астрономов с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба нашла сильнейшие на сегодняшний день доказательства существования экзопланеты, расположенной всего в четырех световых годах от Земли.

Главные тезисы

  • Астрономы обнаружили экзопланету в системе Альфа Центавра всего в 4 световых годах от Земли.
  • Новая планета находится в зоне жизни, но из-за своего статуса газового гиганта существование жизни на ней вызывает сомнения.
  • Использование телескопа Джеймса Уэбба дало сильнейшие доказательства существования этой экзопланеты вокруг звезды Альфа Центавра A.

Новая экзопланета в системе Альфа Центавра: что известно

Тройная звездная система Альфа Центавра, находящаяся всего в четырех световых годах от Земли, уже давно является привлекательным объектом для поиска космических тел за пределами Солнечной системы.

Альфа Центавра, расположенная в крайнем южном небе, является тройной системой, включающей звезды Альфа Центавра A, Альфа Центавра B и красный карлик Проксима Центавра.

Альфа Центавра

Альфа Центавра A — третья по яркости звезда в ночном небе.

Хотя вокруг Проксимы Центавра уже подтверждено существование трех планет, обнаружение других космических объектов вблизи Альфы Центавра A и B остается сложной задачей.

Альфа Центавра

В настоящее время наблюдения телескопа имени Джеймса Уэбба с использованием его инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) дают наиболее убедительные доказательства существования газового гиганта, вращающегося вокруг звезды Альфа Центавра A.

Если существование этой планеты подтвердят, она станет самой близкой к Земле планетой, вращающейся в зоне жизни вокруг звезды, подобной Солнцу.

Однако, поскольку эта планета — газовый гигант, ученые считают, что на ней не может существовать жизнь, подобная земной.

