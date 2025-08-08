За 4 світлові роки від Землі. Астрономи знайшли нову екзопланету

Група астрономів за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба знайшла найсильніші на сьогодні докази існування екзопланети, що розташована всього за чотири світлові роки від Землі.
Головні тези:
- Астрономи виявили екзопланету у системі Альфа Центавра всього за 4 світлових роки від Землі.
- Використовуючи телескоп Джеймса Вебба, вони виявили найсильніші докази існування газового гіганта, який обертається навколо зорі Альфа Центавра A.
- Ця екзопланета стане найближчою до Землі планетою, що обертається у зоні життя, але через свою природу газового гіганта вчені сумніваються у можливості існування на ній життя подібного до земного.
Нова екзопланета у системі Альфа Центавра: що відомо
Потрійна зоряна система Альфа Центавра, що знаходиться всього за чотири світлові роки від Землі, вже давно є привабливим об’єктом для пошуку космічних тіл за межами Сонячної системи.
Альфа Центавра, розташована в крайньому південному небі, є потрійною системою, до якої входять зірки Альфа Центавра A, Альфа Центавра B і червоний карлик Проксима Центавра.
Альфа Центавра A — третя за яскравістю зірка у нічному небі.
Нині спостереження телескопа імені Джеймса Вебба з використанням його інструмента середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) дають найпереконливіші докази існування газового гіганта, який обертається навколо зорі Альфа Центавра A.
Якщо існування цієї планети підтвердять, вона стане найближчою до Землі планетою, що обертається у зоні життя навколо зірки, подібної до Сонця.
Однак, оскільки ця планета — газовий гігант, вчені вважають, що на ній не може існувати життя, подібне до земного.
