За 4 світлові роки від Землі. Астрономи знайшли нову екзопланету
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

За 4 світлові роки від Землі. Астрономи знайшли нову екзопланету

NASA
екзопланета

Група астрономів за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба знайшла найсильніші на сьогодні докази існування екзопланети, що розташована всього за чотири світлові роки від Землі.

Головні тези:

  • Астрономи виявили екзопланету у системі Альфа Центавра всього за 4 світлових роки від Землі.
  • Використовуючи телескоп Джеймса Вебба, вони виявили найсильніші докази існування газового гіганта, який обертається навколо зорі Альфа Центавра A.
  • Ця екзопланета стане найближчою до Землі планетою, що обертається у зоні життя, але через свою природу газового гіганта вчені сумніваються у можливості існування на ній життя подібного до земного.

Нова екзопланета у системі Альфа Центавра: що відомо

Потрійна зоряна система Альфа Центавра, що знаходиться всього за чотири світлові роки від Землі, вже давно є привабливим об’єктом для пошуку космічних тіл за межами Сонячної системи.

Альфа Центавра, розташована в крайньому південному небі, є потрійною системою, до якої входять зірки Альфа Центавра A, Альфа Центавра B і червоний карлик Проксима Центавра.

Альфа Центавра

Альфа Центавра A — третя за яскравістю зірка у нічному небі.

Хоча навколо Проксими Центавра вже підтверджено існування трьох планет, виявлення інших космічних об’єктів поблизу Альфи Центавра A та B залишається складним завданням.

Альфа Центавра

Нині спостереження телескопа імені Джеймса Вебба з використанням його інструмента середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) дають найпереконливіші докази існування газового гіганта, який обертається навколо зорі Альфа Центавра A.

Якщо існування цієї планети підтвердять, вона стане найближчою до Землі планетою, що обертається у зоні життя навколо зірки, подібної до Сонця.

Однак, оскільки ця планета — газовий гігант, вчені вважають, що на ній не може існувати життя, подібне до земного.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Виявлена ​​нова планета, де може існувати життя: опубліковано відео
Виявлена ​​нова планета, де може існувати життя: опубліковано відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
NASA показало захід Сонця на інших планетах - унікальне відео
NASA показало захід Сонця на інших планетах - унікальне відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Можуть подорожувати між планетами - нове відкриття вчених здивувало світ
Можуть подорожувати між планетами - нове відкриття вчених здивувало світ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?