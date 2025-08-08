За 4 світлові роки від Землі. Астрономи знайшли нову екзопланету

Група астрономів за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба знайшла найсильніші на сьогодні докази існування екзопланети, що розташована всього за чотири світлові роки від Землі.

Нова екзопланета у системі Альфа Центавра: що відомо

Потрійна зоряна система Альфа Центавра, що знаходиться всього за чотири світлові роки від Землі, вже давно є привабливим об’єктом для пошуку космічних тіл за межами Сонячної системи.

Альфа Центавра, розташована в крайньому південному небі, є потрійною системою, до якої входять зірки Альфа Центавра A, Альфа Центавра B і червоний карлик Проксима Центавра.

Альфа Центавра

Альфа Центавра A — третя за яскравістю зірка у нічному небі.

Хоча навколо Проксими Центавра вже підтверджено існування трьох планет, виявлення інших космічних об'єктів поблизу Альфи Центавра A та B залишається складним завданням.

Нині спостереження телескопа імені Джеймса Вебба з використанням його інструмента середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) дають найпереконливіші докази існування газового гіганта, який обертається навколо зорі Альфа Центавра A.

Якщо існування цієї планети підтвердять, вона стане найближчою до Землі планетою, що обертається у зоні життя навколо зірки, подібної до Сонця.

Однак, оскільки ця планета — газовий гігант, вчені вважають, що на ній не може існувати життя, подібне до земного.