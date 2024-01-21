В Афганистане разбился российский самолет с шестью людьми

На севере Афганистана разбился частный пассажирский самолет, направлявшийся в Москву. На борту находились шесть человек, из них двое россиян.

Российский самолет упал в Афганистане

Самолет Falcon 10 был чартерным рейсом для медицинской эвакуации, летевшего из таиландского аэропорта Утапао в Паттайе в Москву через Индию и Узбекистан.

На борту находилась лежащая больная в тяжелом состоянии, гражданка России, доставляемая из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал мужчина, частный предприниматель, тоже гражданин России, который и оплатил перелет, — сообщает российское СМИ РИА со ссылкой на источник в международном аэропорту Утапао в Таиланде. Поделиться

Несколько российских СМИ сообщили, что пассажиры были супругами из Волгодонска на юге России.

Приблизительно за 25 минут до того, как самолет исчез с экранов радаров, пилот предупредил, что у него закончилось топливо, и что самолет попытается приземлиться в аэропорту в Таджикистане. Об этом сообщает российский Телгерам-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник.

Затем пилот сообщил об остановке одного двигателя, а затем и второго. В списке пассажиров самолета, опубликованном SHOT, видно, что экипаж также являлся гражданами России.

Российские власти заявили, что самолет французского производства был изготовлен в 1978 году.

Афганская полиция уже сообщила, что получила сообщение о крушении в отдаленном горном регионе Бадахшан на крайнем севере Афганистана. Чтобы добраться до места крушения, спасателям понадобится 12 часов.

Гражданская авиация в РФ находится на грани коллапса

В ноябре 2023 года ГУР сообщало, что санкции привели к ужасающему состоянию российской гражданской авиации.

Закрытые служебные документы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) свидетельствуют, что за первые 9 месяцев 2023 года в РФ задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов.

За аналогичный период 2022 зафиксировано 50 таких инцидентов.

Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.