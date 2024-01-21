В Афганістані розбився російський літак із шістьма людьми

На півночі Афганістану розбився приватний пасажирський літак, який прямував до Москви. На борту перебувало шість людей, з них двоє росіян.

Російський літак впав в Афганістані

Літак Falcon 10 був чартерним рейсом для медичної евакуації, який летів з таїландського аеропорту Утапао в Паттайї до Москви через Індію та Узбекистан.

На борту перебувала лежача хвора у важкому стані, громадянка Росії, яку доставляли з однієї з лікарень Паттайї в Росію. Її супроводжував чоловік, приватний підприємець, теж громадянин Росії, який і оплатив переліт, — повідомляє російське ЗМІ РІА з посиланням на джерело в міжнародному аеропорту Утапао в Таїланді. Поширити

Кілька російських ЗМІ повідомили, що пасажири були подружжям із Волгодонська на півдні Росії.

Приблизно за 25 хвилин до того, як літак зник з екранів радарів, пілот попередив, що у нього закінчилося паливо, і що літак спробує приземлитися в аеропорту в Таджикистані. Про це повідомляє російський Телгерам-канал SHOT з посиланням на неназване джерело.

Потім пілот повідомив про зупинку одного двигуна, а потім і другого. У списку пасажирів літака, опублікованому SHOT, видно, що екіпаж також був громадянами Росії.

Російська влада заявила, що літак французького виробництва був виготовлений у 1978 році.

Афганська поліція вже повідомила, що отримала повідомлення про катастрофу у віддаленому гірському регіоні Бадахшан на крайній півночі Афганістану. Щоб дістатися до місця катастрофи, рятувальникам знадобиться 12 годин.

Цивільна авіація в РФ перебуває на межі колапсу

У листопаді 2023 року ГУР повідомляло, що санкції призвели до жахливого стану російської цивільної авіації.

Закриті службові документи Федерального агентства повітряного транспорту (“Росавіація”) свідчать, що за перших 9 місяців 2023 року у РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків.

За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.