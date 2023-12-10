В Армении сообщили, что сотрудники полиции российской военной базы в Гюмре задержали уехавшего из РФ контрактника российской армии после полномасштабного вторжения в Украину.

В Армении полиция российской базы задержала беглого контрактника из РФ

20-летний Дмитрий Сетраков 6 или 7 декабря был задержан сотрудниками полиции 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмре. Там он был помещен под арест на 27 суток.

Российские военные следователи возбудили против Сетракова уголовное дело по статье об оставлении места службы сроком более одного месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Армянские правозащитники узнали о ситуации от российских коллег, к которым обратилась супруга Сетракова. Ей самой позвонили по телефону со 102-й военной базы и сообщили об аресте мужчины.

По словам Сакунца, Сетраков был контрактником, но после российского вторжения в Украину отказался служить в российской армии и переехал в Армению, как и тысячи его соотечественников.

Расследование его уголовного дела ведет российский 519-й военный следственный отдел, расположенный на территории Армении. Представители российской военной базы в Гюмре заявили Артуру Сакунцу, что если Сетракова признают виновным, то он будет отбывать наказание на территории России.

Артур Сакунц подчеркивает, что российская военная полиция не вправе арестовывать гражданина России на территории Армении, это могут делать только местные правоохранительные органы.

Согласно процедуре, российская сторона должна связаться с армянскими представителями для поиска разыскиваемого гражданина.

По мнению правозащитника, действия российской военной базы в этом вопросе незаконны.

Армянские правозащитники просят власти своей страны не только не допустить передачи Дмитрия Сетракова России, но и возбудить уголовное дело "по факту незаконных действий, совершенных сотрудниками военной полиции России на территории Армении".

Как известно, в армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база.