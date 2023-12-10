У Вірменії повідомили, що співробітники поліції російської військової бази в Гюмрі затримали контрактника російської армії, який виїхав з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

У Вірменії поліція російської бази затримала контрактника-втікача з РФ

20-річного Дмитрія Сетракова 6 або 7 грудня затримали співробітники поліції 102-ї російської військової бази, яка дислокується в Гюмрі. Там його помістили під арешт на 27 діб.

Російські військові слідчі порушили проти Сетракова кримінальну справу за статтею про залишення місця служби на строк понад один місяць у період мобілізації або ведення бойових дій. Йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Вірменські правозахисники дізналися про ситуацію від російських колег, до яких звернулася дружина Сетракова. Їй самій зателефонували зі 102-ї військової бази і повідомили про арешт чоловіка.

За словами Сакунця, Сетраков був контрактником, але після російського вторгнення в Україну відмовився служити в російській армії і переїхав до Вірменії, як і тисячі його співвітчизників.

Розслідування його кримінальної справи веде російський 519-й військовий слідчий відділ, який розташований на території Вірменії. Представники російської військової бази в Гюмрі заявили Артуру Сакунцю, що якщо Сетракова визнають винним, то він відбуватиме покарання на території Росії.

Артур Сакунц підкреслює, що російська військова поліція не має права заарештовувати громадянина Росії на території Вірменії, це можуть робити тільки місцеві правоохоронні органи.

Згідно з процедурою, російська сторона повинна зв'язатися з вірменськими представниками для пошуку розшукуваного громадянина.

На думку правозахисника, дії російської військової бази в цьому питанні незаконні.

Вірменські правозахисники просять владу своєї країни не тільки не допустити передання Дмитра Сетракова Росії, а й порушити кримінальну справу "за фактом незаконних дій, вчинених співробітниками військової поліції Росії на території Вірменії".

Як відомо, у вірменському місті Гюмрі розташована 102-га російська військова база.