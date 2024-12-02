В Британии ИИ впервые в мире спроектировал ветрогенератор
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В Британии ИИ впервые в мире спроектировал ветрогенератор

Ветрогенератор, разработанный ИИ
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Источник:  online.ua

Британские ученые из университета Бирмингема разработали первый в мире ветровой генератор, дизайн турбины которого создан искусственным интеллектом.

Главные тезисы

  • Искусственный интеллект участвовал в разработке ветрогенератора, который 7 раз эффективнее обычных турбин.
  • Процесс создания нового ветрогенератора включал тестирование на эффективность и улучшение конструкции для работы в условиях низкой скорости ветра и турбулентности.
  • В Китае также достигнуты значительные успехи в области ветрогенерации, вводятся мощные ветряные турбины, способствующие снижению выбросов углекислого газа и производящие электроэнергию для тысяч жилых домов.
  • Инновации в разработке ветрогенераторов свидетельствуют о продолжающемся прогрессе в использовании ветровой энергии и поиске новых технологий для соблюдения экологических стандартов.
  • Планируется запуск серийного производства уникального ветрогенератора до конца 2025 года, открывая новую эру в развитии стойких и эффективных источников энергии.

Что известно о первой в мире разработке ветрогенератора с помощью ИИ

Проектирование турбины для ветрогенератора впервые в мире доверили искусственному интеллекту, разработанному компанией EvoPhase.

Кроме этого, искусственный интеллект принял участие в проведении тестовых запусков турбины по проверке ее эффективности в условиях низкой скорости ветра.

Нам нужна была турбина, которая могла бы улавливать относительно низкую скорость ветра в Бирмингеме, в то же время справляясь с турбулентностью, вызванной окрестными зданиями. Конструкция также должна была быть компактной и легкой, чтобы подходить для установки на крыше, — объясняет главный технический директор EvoPhase Леонард Никусан.

В частности, турбина получила конструкцию с изогнутыми лопастями, вращающимися вокруг центральной оси.

Используя искусственный интеллект, компания EvoPhase за несколько недель протестовала и усовершенствовала более 2 тыс. конструкций турбин.

Новый ветрогенератор в 7 раз эффективнее обычных ветряных турбин из-за особенностей среды Бирмингема.

Пока еще продолжаются испытания проекта, однако до конца 2025 года планируется запуск серийного производства.

Что известно о других интересных достижениях в сфере разработки ветрогенераторов

Компания Mingyang Smart Energy из Китая 28 августа ввела в работу ветряную турбину с мощностью 20 МВт в провинции Хайнань, однако учёные заявили о влиянии этой ветряной установки на климат.

128-метровые лопасти и высота турбины в 242 метра позволяют ей снабжать электроэнергией 96 тыс жилых домов.

Ветряная мельница способна сократить выбросы углекислого газа на 66 тыс тонн.

Еще одна ветряная турбина в Китае Dongfang превзошла рекорд мощности турбины Миньян и произвела 26 МВт электроэнергии, что является абсолютным рекордом в мире.

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