Британські науковці з університету Бірмінгема розробили перший у світі вітровий генератор, дизайн турбіни якого був створений штучним інтелектом.
Головні тези:
- Британські науковці з університету Бірмінгема створили перший у світі вітровий генератор, дизайн якого був розроблений за допомогою штучного інтелекту.
- Штучний інтелект брав участь у тестуванні турбіни на ефективність у низьких швидкостях вітру та удосконаленні конструкції.
- Новий вітрогенератор є 7 разів ефективнішим за звичайні турбіни завдяки своїй унікальній конструкції та специфіці середовища у місті Бірмінгем.
- У Китаї також досягнення у галузі вітрогенерації: введення в експлуатацію потужних вітряних турбін, які скорочують викиди вуглекислого газу та виробляють електроенергію для тисяч житлових будинків.
- Інновації у розробці вітрогенераторів свідчать про постійний прогрес у використанні вітрової енергії та пошук нових технологій для дотримання екологічних стандартів.
Що відомо про першу у світі розробку вітрогенератора за допомогою ШІ
Зазначається, що проектування турбіни для вітрогенератора вперше у світі довірили штучному інтелекту, розробленому компанією EvoPhase.
Окрім цього штучний інтелект взяв участь у проведенні тестових запусків турбіни з перевірки її ефективності в умовах низької швидкості вітру.
Зокрема, турбіна отримала конструкцію з вигнутими лопатями, які обертаються навколо центральної осі.
Використовуючи штучний інтелект, компанія EvoPhase за кілька тижнів протестувала й удосконалила понад 2 тис конструкцій турбін.
Новий вітрогенератор у 7 разів ефективніший за звичайні вітряні турбіни через особливості середовища Бірмінгему.
Поки що ще тривають випробування проєкту, однак до кінця 2025 року планується запуск серійного виробництва.
Що відомо про інші цікаві досягнення у сфері розробки вітрогенераторів
Компанія Mingyang Smart Energy з Китаю 28 серпня ввела у роботу вітряну турбіну з потужністю 20 МВт у провінції Хайнань, однак вчені заявили про вплив цієї вітряної установки на клімат.
128-метрові лопаті і висота турбіни у 242 метри дозволяють їй забезпечувати електроенергією 96 тис житлових будинків.
Вітряк здатний скоротити викиди вуглекислого газу на 66 тис тонн.
Ще одна вітряна турбіна у Китаї Dongfang перевершила рекорд потужності турбіни Міньян та виробила 26 МВт електроенергії, що є абсолютним рекордом у світі.
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