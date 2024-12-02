Британські науковці з університету Бірмінгема розробили перший у світі вітровий генератор, дизайн турбіни якого був створений штучним інтелектом.

Що відомо про першу у світі розробку вітрогенератора за допомогою ШІ

Зазначається, що проектування турбіни для вітрогенератора вперше у світі довірили штучному інтелекту, розробленому компанією EvoPhase.

Окрім цього штучний інтелект взяв участь у проведенні тестових запусків турбіни з перевірки її ефективності в умовах низької швидкості вітру.

Нам потрібна була турбіна, яка могла б вловлювати відносно низьку швидкість вітру в Бірмінгемі, водночас справляючись із турбулентністю, спричиненою навколишніми будівлями. Конструкція також повинна була бути компактною і легкою, щоб підходити для установки на даху, — пояснює головний технічний директор EvoPhase Леонард Нікусан. Поширити

Зокрема, турбіна отримала конструкцію з вигнутими лопатями, які обертаються навколо центральної осі.

Використовуючи штучний інтелект, компанія EvoPhase за кілька тижнів протестувала й удосконалила понад 2 тис конструкцій турбін.

Новий вітрогенератор у 7 разів ефективніший за звичайні вітряні турбіни через особливості середовища Бірмінгему.

Поки що ще тривають випробування проєкту, однак до кінця 2025 року планується запуск серійного виробництва.

Що відомо про інші цікаві досягнення у сфері розробки вітрогенераторів

Компанія Mingyang Smart Energy з Китаю 28 серпня ввела у роботу вітряну турбіну з потужністю 20 МВт у провінції Хайнань, однак вчені заявили про вплив цієї вітряної установки на клімат.

128-метрові лопаті і висота турбіни у 242 метри дозволяють їй забезпечувати електроенергією 96 тис житлових будинків.

Вітряк здатний скоротити викиди вуглекислого газу на 66 тис тонн.

Ще одна вітряна турбіна у Китаї Dongfang перевершила рекорд потужності турбіни Міньян та виробила 26 МВт електроенергії, що є абсолютним рекордом у світі.