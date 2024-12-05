На территории Англии нашли самое старое известное письмо Санта-Клаусу от декабря 1898 авторства маленькой девочки по имени Марджори.
Главные тезисы
- Старейшее известное письмо Санта-Клаусу было найдено в Британии, автором которого оказалась 5-летняя девочка по имени Марджори.
- В Португалии установлена самая высокая статуя Санты в мире, высотой более 20 метров, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
- Помимо крупнейшей статуи Санты, в Португалии также представлена самая маленькая статуя, видимая только через микроскоп, что добавляет загадочности в праздничную программу.
О чем просила Санту Марджори из Истборна почти 130 лет назад
Письмо авторства 5-летней девочки из Истборна на юго-восточном побережье Англии было случайно найдено в книге, подаренной благотворительному магазину Oxfam в 1999 году.
Среди списка подарков, которые девочка просит у Санты:
кусок ленты и мяч для ее кошки KittyKins,
игрушечные уточки и цыплята,
чулки.
В Португалии установили фигуру самого большого Санты в мире. Как она выглядит
Еще в 2018 году в Португалии построили рекордно высокую фигуру Санта-Клауса высотой более 20 метров.
Статую можно увидеть в городе Агеда. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса и является частью мероприятия "Águeda é Natal".
По словам мэрии, инициатива была призвана принести магию, удивить и оживить муниципалитет в течение праздничного периода.
Кроме самого большого Санты, в городе также выставлена самая маленькая статуя Санты, которую можно увидеть только через микроскоп, добавляющий интриги в праздничную программу.
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