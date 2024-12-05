На территории Англии нашли самое старое известное письмо Санта-Клаусу от декабря 1898 авторства маленькой девочки по имени Марджори.

О чем просила Санту Марджори из Истборна почти 130 лет назад

Письмо авторства 5-летней девочки из Истборна на юго-восточном побережье Англии было случайно найдено в книге, подаренной благотворительному магазину Oxfam в 1999 году.

Среди списка подарков, которые девочка просит у Санты:

кусок ленты и мяч для ее кошки KittyKins,

игрушечные уточки и цыплята,

чулки.

Дорогой Санта, когда вы придете к нам на Сочельник, принесите нам, пожалуйста, маленьких игрушечных уточек и цыплят в подарок, а также чулки, как вы принесли нам в прошлом году. На этот раз вы увидите, что висит дополнительный чулок. Это для KittyKins, она хотела бы кусочек ленты и мяча. С любовью и поцелуями от нас обоих. Ваша Марджори, — говорится в письме. Поделиться

Самое старое из известных писем Санте в мире

В Португалии установили фигуру самого большого Санты в мире. Как она выглядит

Еще в 2018 году в Португалии построили рекордно высокую фигуру Санта-Клауса высотой более 20 метров.

Статую можно увидеть в городе Агеда. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса и является частью мероприятия "Águeda é Natal".

Самая большая статуя Санты в Португалии

По словам мэрии, инициатива была призвана принести магию, удивить и оживить муниципалитет в течение праздничного периода.

Кроме самого большого Санты, в городе также выставлена самая маленькая статуя Санты, которую можно увидеть только через микроскоп, добавляющий интриги в праздничную программу.