На території Англії знайшли найстаріший відомий лист Санта-Клаусу від грудня 1898 року авторства маленької дівчинки на ім'я Марджорі.

Про що просила Санту Марджорі з Істборна майже 130 років тому

Лист авторства 5-річної дівчинки з Істборна на південно-східному узбережжі Англії був випадково знайдений у книзі, яку подарували благодійному магазину Oxfam у 1999 році.

Серед списку подарунків, які дівчинка просить у Санти:

шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,

іграшкові качечки і курчата,

панчохи.

Дорогий Санта, коли ви прийдете до нас на Святвечір, принесіть нам, будь ласка, маленьких іграшкових качечок і курчат на подарунок, а також панчохи, як ви принесли нам минулого року. Цього разу ви побачите, що висить додаткова панчоха. Це для KittyKins, вона хотіла б шматочок стрічки та м'яч. З любов'ю і поцілунками від нас обох. Ваша Марджорі, — йдеться у листі. Поширити

Найстаріший з відомих листів Санті у світі

У Португалії встановили фігуру найбільшого Санти у світі. Як вона виглядає

Ще у 2018 році в Португалії побудували рекордно високу фігуру Санта-Клауса заввишки понад 20 метрів.

Статую можна побачити в місті Агеда. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса і є частиною заходу "Águeda é Natal".

Найбільша статуя Санті у Португалії

За словами мерії, ініціатива була покликана принести магію, здивувати і оживити муніципалітет протягом святкового періоду.

Окрім найбільшого Санти, у місті також виставлена найменша статуя Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп, що додає інтриги до святкової програми.