В Британії виявили найстаріший у світі лист Санта-Клаусу
Категорія
Світ
Дата публікації

В Британії виявили найстаріший у світі лист Санта-Клаусу

Лист Санті
Джерело:  BBC

На території Англії знайшли найстаріший відомий лист Санта-Клаусу від грудня 1898 року авторства маленької дівчинки на ім'я Марджорі. 

Головні тези:

  • У Британії вперше виявлений найстаріший лист Санта-Клаусу від дівчинки на ім'я Марджорі, датований груднем 1898 року.
  • Найбільшого Санту у світі встановлено у Португалії, статуя заввишки понад 20 метрів увійшла до Книги рекордів Гіннеса.
  • Португалія вражає не лише найбільшою, але й найменшою статуєю Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп.

Про що просила Санту Марджорі з Істборна майже 130 років тому

Лист авторства 5-річної дівчинки з Істборна на південно-східному узбережжі Англії був випадково знайдений у книзі, яку подарували благодійному магазину Oxfam у 1999 році.

Серед списку подарунків, які дівчинка просить у Санти:

  • шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,

  • іграшкові качечки і курчата,

  • панчохи.

Дорогий Санта, коли ви прийдете до нас на Святвечір, принесіть нам, будь ласка, маленьких іграшкових качечок і курчат на подарунок, а також панчохи, як ви принесли нам минулого року. Цього разу ви побачите, що висить додаткова панчоха. Це для KittyKins, вона хотіла б шматочок стрічки та м'яч. З любов'ю і поцілунками від нас обох. Ваша Марджорі, — йдеться у листі.

В Британії знайшли найстаріший з відомих листів Санта-Клаусу
Найстаріший з відомих листів Санті у світі

У Португалії встановили фігуру найбільшого Санти у світі. Як вона виглядає

Ще у 2018 році в Португалії побудували рекордно високу фігуру Санта-Клауса заввишки понад 20 метрів.

Статую можна побачити в місті Агеда. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса і є частиною заходу "Águeda é Natal".

У Португалії збудували найбільшу статую Санті у світі
Найбільша статуя Санті у Португалії

За словами мерії, ініціатива була покликана принести магію, здивувати і оживити муніципалітет протягом святкового періоду.

Окрім найбільшого Санти, у місті також виставлена найменша статуя Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп, що додає інтриги до святкової програми.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Приніс не ті подарунки: в Німеччині хлопчик поскаржився в поліцію на Санта-Клауса
Приніс не ті подарунки: в Німеччині хлопчик поскаржився в поліцію на Санта-Клауса
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У США Санта Клаусу подарували надзвичайну здібність через пандемію COVID-19
У США Санта Клаусу подарували надзвичайну здібність через пандемію COVID-19
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Санта Клаус вже вирушив у різдвяний політ: де можна стежити за маршрутом
Санта Клаус вже вирушив у різдвяний політ: де можна стежити за маршрутом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?