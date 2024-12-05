На території Англії знайшли найстаріший відомий лист Санта-Клаусу від грудня 1898 року авторства маленької дівчинки на ім'я Марджорі.
Головні тези:
- У Британії вперше виявлений найстаріший лист Санта-Клаусу від дівчинки на ім'я Марджорі, датований груднем 1898 року.
- Найбільшого Санту у світі встановлено у Португалії, статуя заввишки понад 20 метрів увійшла до Книги рекордів Гіннеса.
- Португалія вражає не лише найбільшою, але й найменшою статуєю Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп.
Про що просила Санту Марджорі з Істборна майже 130 років тому
Лист авторства 5-річної дівчинки з Істборна на південно-східному узбережжі Англії був випадково знайдений у книзі, яку подарували благодійному магазину Oxfam у 1999 році.
Серед списку подарунків, які дівчинка просить у Санти:
шматок стрічки та м'яч для її кота KittyKins,
іграшкові качечки і курчата,
панчохи.
У Португалії встановили фігуру найбільшого Санти у світі. Як вона виглядає
Ще у 2018 році в Португалії побудували рекордно високу фігуру Санта-Клауса заввишки понад 20 метрів.
Статую можна побачити в місті Агеда. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса і є частиною заходу "Águeda é Natal".
За словами мерії, ініціатива була покликана принести магію, здивувати і оживити муніципалітет протягом святкового періоду.
Окрім найбільшого Санти, у місті також виставлена найменша статуя Санти, яку можна побачити лише через мікроскоп, що додає інтриги до святкової програми.
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